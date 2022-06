« Tu as réussi l’impossible », le message de Sergio Ramos à Marcelo

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, a publié ce lundi sur son compte Instagram, un message de soutien à l’endroit de Marcelo qui a fait ses adieux au Real Madrid ce jour.

Après 15 riches années passées au Real Madrid, Marcelo a fait ses adieux à son club de cœur ce lundi. L’international brésilien a été honoré lors d’une cérémonie présidée par Florentino perez en personne, qui a déclaré au sujet de son désormais ex capitaine :

« Chers amis, aujourd’hui est une journée pleine d’émotions. Aujourd’hui est un jour de gratitude. C’est un jour spécial. Aujourd’hui, nous rendons hommage à notre capitaine, qui est devenu un homme du club et qui est l’une de nos grandes légendes. Il est le joueur le plus titré du Real Madrid. Cher Marcelo, tu as réalisé tous tes rêves depuis que tu es enfant”.

Avec 25 titres en poche, le latéral gauche a remporté la plupart d’entre eux aux côtés d’une autre légende du Real : Sergio Ramos. L’espagnol, qui a rejoint le PSG l’été dernier, a tenu a adressé un message à son ancien coéquipier sur Instagram. « Mon frère, tu fais tes adieux aujourd’hui, mais ton héritage est éternel. Félicitations pour avoir réussi l’impossible« , peut-on lire dans le post.

L’espagnol a accompagné sa publication d’une photo de Marcelo et lui au sommet de la déesse Cibeles à Madrid, brandissant le 13e trophée de la Ligue des champions remporté il y a quatre ans.