Truth Social: Banni de Facebook, Twitter et YouTube, Donald Trump en ligne ce lundi

La nouvelle entreprise de médias sociaux de Donald Trump, Truth Social, a été lancée tard dimanche dans l’App Store d’Apple, marquant potentiellement le retour de l’ancien président sur les médias sociaux après avoir été banni de plusieurs plateformes l’année dernière.

Le nouveau réseau social de Donald Trump, « Truth Social », a entamé ce dimanche 20 février sa mise en ligne progressive et devrait être « complètement opérationnel » d’ici fin mars, plus d’un an après l’exclusion de l’ancien président américain des grandes plateformes. « Nous allons commencer à ouvrir l’application aux gens sur Apple cette semaine », a expliqué Devin Nunes, le patron de Trump Media & Technology Group (TMTG), la maison mère du nouveau réseau, interviewé dimanche sur la chaîne Fox News.

« Je pense que d’ici fin mars nous serons totalement opérationnels, au moins aux Etats-Unis », a ajouté l’ancien parlementaire, qui a quitté le Congrès en début d’année pour diriger TMTG. « Truth Social » – truth signifie « vérité » en anglais – a été présenté par Donald Trump comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube, dont il a été banni après l’assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Il est accusé d’avoir incité ses partisans à la violence.

L’application, qui existe déjà en version test utilisée par des partisans du milliardaire, était disponible dimanche en pré-commande sur l’App Store pour lundi, jour férié. Plus tard dans la journée de dimanche, elle a été signalée comme disponible pour certains de ceux qui avaient pré-commandé.

L’ancien président a justifié la création de sa propre plate-forme en affirmant lancer un réseau où les opinions sont libres, et espère ainsi attirer les utilisateurs qui ont le sentiment que leurs idées sont censurées sur des réseaux sociaux classiques. Truth Social rejoint ainsi un petit groupe d’applications qui ont tenté de se faire connaître en promouvant cette même liberté d’expression pour attirer les internautes ultra-conservateurs, comme Gettr, Parler ou Gab, mais aucune de ces plate-formes n’a rencontré le succès des applications leader.

Levée de fonds d’un milliard de dollars

Mardi 15 février dernier, le fils aîné de l’ancien président américain, Donald Trump Jr, a publié sur Twitter une capture d’écran du premier post de son père sur Truth Social, alors encore inaccessible au grand public. «Tenez-vous prêts ! Votre président préféré sera bientôt là !», a-t-il écrit. La plate-forme devrait en outre beaucoup ressembler à Twitter. On pourra y poster des «truth» (vérités en anglais), et y faire de «re-truth», équivalent de tweets et retweets.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Trump Media & Technology Group (TMTG), la maison mère de Truth Social, s’est allié à un véhicule déjà coté, Digital World Acquisition Corp, pour lever 293 millions de dollars en septembre à Wall Street. Les deux groupes ont ensuite annoncé, début décembre, avoir levé un milliard de dollars auprès d’investisseurs. Le choix de la date du 21 février pour le lancement de Truth Social n’est pas anodin, puisqu’il s’agit d’un jour férié aux Etats-Unis en l’honneur des présidents américains.