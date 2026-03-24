Trump affirme des pourparlers très solides avec l’Iran, Téhéran dément tout contact

Le président Donald Trump a annoncé lundi que des échanges étaient en cours entre les États-Unis et un responsable iranien décrit comme « de haut rang » et « respecté », et a affirmé que l’Iran souhaitait parvenir à un accord pour mettre fin au conflit.

Il a également accordé un délai supplémentaire de cinq jours à la République islamique pour rouvrir le détroit d’Ormuz, menaçant dans le cas contraire d’attaquer des centrales électriques iraniennes.

Selon M. Trump, les entretiens ont été « très, très constructifs », avec des points d’accord considérables et presque une convergence sur la plupart des sujets évoqués, et ils se seraient déroulés « parfaitement ».

Effets immédiats sur les marchés et la situation énergétique

Des médias d’État iraniens ont cité des responsables démentant l’existence de ces pourparlers et affirmant que M. Trump était revenu sur ses menaces « à la suite de l’avertissement ferme de l’Iran ».

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Le revirement apparent du président américain, qui a laissé entrevoir une possible résolution du conflit désormais entré dans sa quatrième semaine, a provoqué une chute des cours du pétrole et une forte volatilité sur les marchés boursiers.

Cette détente est survenue après un week-end marqué par des échanges de menaces entre Washington et Téhéran, susceptibles d’avoir eu des conséquences dramatiques pour les populations civiles de la région.

M. Trump a précisé que l’envoyé américain Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner avaient rencontré dimanche un dirigeant iranien, sans en révéler l’identité, évoquant le souhait que cette personne ne soit pas « tuée ». Il a ajouté que le guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, n’avait pas été impliqué dans ces discussions.

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Les cours du pétrole ont chuté d’environ 10 % lundi après l’annonce par M. Trump de la suspension, pour cinq jours, des frappes visant des infrastructures énergétiques iraniennes, suite à des entretiens qualifiés de positifs avec Téhéran.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a nié l’existence de négociations de ce type, malgré l’impact de la déclaration américaine sur les prix du brut, qui avaient fortement augmenté depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

Les tensions avaient déjà poussé les cours à la hausse après des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes. Le Brent de la mer du Nord, référence internationale, a grimpé de plus de 40 % depuis, et les prix du gaz en Europe ont bondi de plus de 75 %.

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Les exportations énergétiques depuis le Golfe — notamment d’Arabie saoudite, d’Irak et du Qatar — ont été perturbées par la quasi-paralysie du détroit d’Ormuz, voie maritime par laquelle transitent normalement près de 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial.

Fatih Birol, directeur de l’Agence internationale de l’énergie, a indiqué que la crise mettait gravement en péril l’économie mondiale et a évalué à environ 11 millions de barils par jour le volume de production retiré du marché en raison de la guerre, soit davantage que l’impact cumulé des chocs pétroliers des années 1970.

Face à la forte appréciation des cours, de nombreux investisseurs ont choisi de vendre pour sécuriser leurs gains, ce qui a accentué la baisse rapide des prix lorsque Washington a laissé entrevoir une désescalade.

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La crainte d’un prix du baril jusqu’à 150 dollars avait été ravivée après que M. Trump eut donné 48 heures à l’Iran pour rouvrir le détroit d’Ormuz, sous peine de destruction d’infrastructures énergétiques, un scénario que des analystes jugeaient potentiellement catastrophique.

John Plassard, responsable de la stratégie d’investissement chez Cité Gestion Private Bank, a averti que de tels niveaux de prix auraient des conséquences désastreuses pour l’économie mondiale et pour l’opinion publique américaine avant les élections de mi-mandat.

La suspension temporaire des frappes sur des centrales électriques a été interprétée par certains acteurs du marché comme un signe que le pire pouvait être évité, la perturbation du transport maritime pouvant être résolue rapidement en cas de fin des hostilités, tandis que la réparation des infrastructures énergétiques abîmées prendrait des années.

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Ole Hvalbye, analyste matières premières à la banque SEB, a estimé que le marché pouvait absorber une perte de production temporaire, mais pas une réduction d’environ 10 % de la production mondiale prolongée sur plusieurs années.

Giovanni Staunovo, analyste matières premières chez UBS, a déclaré qu’il fallait attendre pour clarifier la situation, et Hvalbye a souligné que la baisse durable des prix dépendrait d’un retour à la normale du trafic dans le détroit d’Ormuz plutôt que d’annonces politiques.

Même en cas de trêve rapide, un retour immédiat des cours aux niveaux d’avant-guerre paraît improbable : au moins 40 installations énergétiques dans neuf pays du Moyen-Orient ont été « gravement ou très gravement endommagées », selon M. Birol.

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