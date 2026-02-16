Troyes vise à creuser son avance en Ligue 2 en Corse

Troyes, en tête du championnat avec une courte marge d’un seul point, se déplace en Corse pour affronter le SC Bastia, actuel dernier du classement, lors du match de clôture de la 23e journée de Ligue 2. Les Aubois occupent la première place depuis la 8e journée mais voient leur avance sérieusement remise en cause par plusieurs poursuivants rapprochés.

Avant le coup d’envoi de cette journée, Troyes comptait 41 points tandis que Reims, Saint-Étienne et le Red Star pointe(nt) juste derrière avec 40 unités chacun. Les Verts et les Audoniens ont renforcé leur position dans le quatuor de tête grâce à des victoires samedi, alors que Reims a concédé un match nul et laissé filer des points importants. Malgré une domination au classement il y a encore quelques semaines, le collectif entraîné par Stéphane Dumont traverse une passe délicate, alignant trois défaites consécutives en championnat.

Bastia, qui ferme la marche du classement, accuse un retard de six points sur le barragiste Amiens mais affiche une dynamique plus rassurante ces derniers temps : deux nuls et une victoire lors des trois dernières sorties. Lors de la confrontation aller, disputée en octobre au Stade de l’Aube, Troyes s’était imposé 1-0 grâce à un but signé Bentayeb.

Enjeux immédiats