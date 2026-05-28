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Mondial 2026, Brésil: Neymar absent 2 à 3 semaines

Victime d’une lésion au mollet, Neymar pourrait manquer le début de la Coupe du monde 2026, alors que le buteur brésilien sera éloigné des terrains pendant 2 à 3 semaines.

Romaric Déguénon
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Football
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Coup dur pour la Seleção à quelques semaines de la Coupe du monde 2026. Annoncé initialement comme victime d’un simple souci sans gravité au mollet, Neymar voit finalement sa situation médicale se compliquer. Les examens réalisés ces derniers jours ont révélé une lésion musculaire plus sérieuse qu’anticipé, obligeant le staff brésilien à revoir son calendrier de préparation.

L’attaquant, qui n’avait déjà pas participé à la séance collective cette semaine, a été soumis à une IRM de contrôle qui a levé les doutes sur la nature de sa blessure. Le diagnostic est tombé : une atteinte de type grade 2, bien plus contraignante qu’un simple œdème. Une indisponibilité de deux à trois semaines est désormais évoquée par le staff médical.

Le médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar, a officialisé la nouvelle en conférence de presse. « Neymar s’est présenté hier au centre d’entraînement et a passé une IRM qui a révélé une lésion de grade 2 au mollet. On estime son retour à la compétition dans deux à trois semaines », a-t-il indiqué, confirmant une absence déjà certaine pour plusieurs rendez-vous de préparation.

Conséquence immédiate : le Brésilien manquera les matchs amicaux face à l’Égypte et au Panama, deux étapes clés dans la montée en puissance de la Seleção. Et selon plusieurs médias brésiliens, dont Globo Esporte, sa présence pour l’entrée en lice au Mondial face au Maroc apparaît également très compromise.

Au-delà du simple calendrier, c’est surtout l’état de forme de la star brésilienne qui inquiète. Alors que le groupe de la Seleção se structure autour de joueurs en pleine ascension, cette nouvelle alerte physique relance les interro

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