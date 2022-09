Trophées Marca: le hat-trick de Karim Benzema

Marca a décerné ses distinctions individuelles pour la dernière saison de Liga, lors d’un gala organisé ce mercredi. Sans surprise, c’est Karim Benzema qui est reparti les bras chargés.

En attendant de peut-être décrocher le Ballon d’Or, pour la première fois de sa carrière, le 17 octobre prochain, Karim Benzema a été honoré par Marca ce mercredi. Lors de son traditionnel gala annuel, le média espagnol a décerné ses distinctions individuelles pour la saison écoulée en Liga, qui a vu le Real Madrid remporter le titre de champion d’Espagne.

Et l’international Français a remporté trois récompenses, notamment le Trophée Pichichi (meilleur buteur de la saison), le Trophée Di Stéfano (meilleur joueur de la saison) et le Trophée Hyundai des Supporters. Des récompenses méritées pour KB9, qui a marché sur la Liga lors du précédent exercice avec 27 buts inscrits et 12 passes décisives délivrées. « C’est un footballeur intelligent, intuitif et brillant« , a résumé le directeur du quotidien, Juan Ignacio Gallardo, dans son discours d’ouverture.

⭐️ Karim Benzema au Gala MARCA de la saison 2021-22 aujourd’hui :



🏆 Pichichi

🏆 Meilleur joueur de Liga (trophée Du Stéfano)

Après avoir reçu ses trophées, Karim Benzema s’est exprimé. L’attaquant Merengue a d’abord assuré qu’il était prêt à revenir sur le terrain, lui qui est absent depuis une blessure contractée contre le Celtic en Ligue des champions. « Je vais bien. Je suis revenu avec l’équipe aujourd’hui et je me sens bien. J’ai hâte d’être au match de dimanche. Je suis prêt à jouer« , a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Je suis très fier de mon travail. Cette année va être difficile, avec beaucoup d’envie. Je veux toujours faire plus que ce que j’ai fait auparavant. Et « plus » signifie gagner la Liga, marquer beaucoup de buts et le plus important pour moi : prendre du plaisir sur le terrain et que les gens s’amusent quand ils viennent nous voir, car nous jouons pour eux« .