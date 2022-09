« Trop micheur », cette réponse de Nash à un commentaire désobligeant sur son apparence (photo)

Suite à la publication d’une de ses nouvelles photos, la rappeuse ivoirienne Nash a répondu sans langue de bois à un commentaire désobligeant d’un internaute sur son apparence.

Nash affiche désormais sa féminité. Depuis le mercredi dernier, une série de photo de la rappeuse ivoirienne fait l’unanimité sur la toile. Et visiblement, l’artiste a décidé de prendre soin d’elle et d’assumer sa féminité.

Depuis le mercredi dernier, une série de photo de Nash a envahi la toile, sur le regard admiratif des internautes. Mais la rappeuse n’est pas enchantée par tous les commentaires. « Elle est très belle. Elle a compris que être femme est mieux que ce qu’elle voulait être… Maman reste femme tu es mieux et très belle comme ça », a écrit un internaute. Un commentaire très mal perçu par la rappeuse Nash qui a remis l’internaute à sa place. « Tchrrr !!! C’est moi je t’ai dis que je voulais être homme. Trop micheur », a répondu la rappeuse.

Nash, une rappeuse au style « garçon manqué »

Nash est une rappeuse ivoirienne reconnue pour son style de rap et de slam assez particulier dans un langage qui commence à parcourir le monde : « Le Nouchi » (l’argot ivoirien).

De son vrai nom Natacha Flora Sonloué, Nash est une jeune fille au style « garçon manqué » qui débute sa carrière en 1998, en se produisant dans un ‘’Sound System’’ à Yopougon Base Cité CIE, dans la ville d’Abidjan. C’est d’ailleurs là qu’elle fut découverte par Bony du groupe R.A.S (un groupe pionnier du Hip-hop en Côte d’Ivoire).

Une collaboration nait entre les deux artistes, et Nash apparaît sur la compilation « Enjaillement» produite par Bony et Kesdo. S’en est suivi son plus grand succès : « 1ère Djandjou », une reprise (adaptée à la sauce Nash Nouchi) de « 1er Gaou », le plus grand succès du mythique groupe Magic System.

Tant « 1er Gaou » porta chance à Magic System, cette reprise porta chance à Nash qui profite de son succès et son entrée dans l’industrie de la musique pour enchaîner les tournées dans la sous-région.