« Trop de temps en prison joue sur sa capacité d’analyse », Bertin Koovi répond à Loth Houénou

Le président de l’Alliance Iroko, Bertin Koovi, attaqué sur les réseaux sociaux par son frère de la mouvance, Loth Houénou, a recadré ce dernier en remettant en cause sa capacité d’analyse politique.

A quelques mois des élections législatives de 2023, l’opposition très préoccupée à constituer un dossier de candidature non éjectable a libéré l’espace politique occupé par la mouvance au pouvoir. En dehors de l’actualité de démission, d’adhésion, de fusion, de mis en commun, c’est le promoteur de l’économie fondamentale, Bertin Koovi, et son frère Loth Houénou qui animent l’actualité politique.

Pour donner le change à l’actualité politique nationale actuellement grippée par des scènes de démissions, ces deux acteurs, soutiens du régime de la rupture dans leur détermination à vendre le chef de l’Etat, ont eu des accrochages.

Tout est parti d’un commentaire émis sur les réseaux sociaux par l’acteur politique ambivalent de Djeffa qui visiblement n’apprécie pas les prises de positions de Bertin Koovi qui parle parfois au nom du Bloc Républicain sans en être mandataire. La réaction de l’homme qui n’a pas sa langue dans la poche ne s’est pas fait attendre. Le promoteur de l’économie fondamentale a retourné à Loth Houénou, la monnaie de sa pièce.

« À Loth Houénou, je rappelle qu’en 2016, j’ai été au rang 13 sur 33 candidats. Mais je comprends Loth, trop de temps en prison joue sur sa capacité d’analyse. J’ai fait 6 mois et je sais ce que c’est », a répliqué le président de l’Alliance Iroko qui a fait aussi l’expérience carcérale en dehors du territoire national.

« Pauvre ami Loth Houenou, a poursuivi Bertin Koovi, si tu as encore besoin d’aide nous sommes des frères je suis disposé à te soutenir », a promis à son frère de la mouvance avant de l’inviter à se battre pour vivre de son travail au lieu de chercher à plaire au gens pour avoir des revenus.

Ce qui divise Loth Houénou et Bertin Koovi …

Devenu l’un des plus influenceur acteur politique des réseaux sociaux, Bertin Koovi ne manque aucune occasion pour taper dans le camp de l’Union progressiste, le renouveau.

La dernière réaction du promoteur de l’économie fondamentale qui a suscité la vive réprobation du président de l’ex-parti « Valeur Républicaine », c’est d’avoir osé dire que les auteurs de la crise politique de 2019 ont pour nom: Joseph Djogbénou et Me Adrien Houngbédji.

En effet, dans un post ce mercredi 28 Septembre, Bertin Koovi a laissé entendre que le BR et l’UP n’ont pas plus de 30% de l’adhésion du peuple béninois. Le promoteur de l’économie fondamentale lie cette situation aux violences de 2019 dont les principaux acteurs selon lui, ne sont pas le chef de l’Etat mais Me Adrien Houngbédji et le professeur Joseph Djogbénou.

« Je ne pourrai jamais laisser le peuple béninois continuer de croire que Patrice Talon est le responsable de la crise en 2019. Non. Jouer le rôle du parlement en imposant le certificat de conformité en lieu et place du parlement. Voter des lois les yeux fermés par Adrien Houngbedli, empêcher le débat au parlement voilà« , a indiqué Bertin Koovi pour montrer du doigt les présumés auteurs de la crise de 2019.

Mais ces deux personnalités injustement accusées n’ont pas besoin de prendre un avocat pour défendre leur cause. Loth Houénou s’est proposé pour recadrer l’impertinent Bertin Koovi. Mais la réplique de ce dernier n’a pas tardé à jaillir.