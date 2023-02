Trop belle pour jouer au foot? Alisha Lehmann sort du silence

Plus connue pour sa popularité et ses clichés sexy sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann a fait une mise au point sur sa vie. La joueuse suisse a tenu à faire comprendre qu’elle n’est pas un top model mais bien une footballeuse.

Après avoir suspendu son parcours en équipe nationale, au risque de rater l’Euro organisé l’été dernier en Angleterre, Alisha Lehmann a récemment repris le flambeau de sa carrière internationale. Un retour en sélection pour la joueuse de West Ham qui en a profité pour faire une mise au point sur sa carrière.

Et cela en vaut le détour car la jeune femme est beaucoup plus reconnue pour sa popularité sur les réseaux sociaux et ses photographies suggestives que pour ses performances sur le terrain. Avec près de douze millions d’abonnés sur Instagram, elle se classe ainsi devant des athlètes tels que Roger Federer et figure parmi les sportives les plus populaires sur les réseaux sociaux.

En outre, le natif de Tägertschi compte également 6,8 millions de fans sur Tik Tok. « Mais je n’ai vraiment pas besoin de beaucoup de temps pour les réseaux sociaux. Je veux être très claire, encore une fois. Je suis footballeuse à cent pour cent, a-t-elle ainsi confié en conférence de presse, rapporté par Sports.fr. Je m’entraîne tous les jours et je joue le week-end. Je n’ai jamais entendu dire de moi, que ce soit dans mes clubs ou en équipe nationale, que les réseaux sociaux étaient un problème. »

« Je suis une bonne joueuse »

La Suissesse a réaffirmé son engagement envers son sport lors d’une interview accordée à TalkSport en insistant sur le fait qu’elle était une excellente joueuse qui travaillait durant chaque jour pour atteindre son plein potentiel. « Je suis une bonne joueuse. Je travaille dur tous les jours. Je veux être la meilleure version de moi-même dans le football et c’est ma première priorité dans la vie », a-t-elle renchéri.

Elle a même reconnu une certaine frustration quant au fait que certaines personnes ne connaissent d’elle que ses publications Instagram et ne sont pas conscientes de ses performances sur le terrain. « Certaines personnes ne voient que Instagram et les réseaux sociaux et ne savent même pas que je joue au football. »

Le milieu de terrain a ajouté que certaines remarques, telles que « Oh, elle ne joue même pas« , lui causaient parfois une certaine détresse, car elle s’entraînait tous les jours, tout comme ses collègues. « Quand je ne poste pas de photo de football pendant une semaine, les gens disent: ‘Oh, elle ne joue même pas’ », a-t-elle poursuivi, ajoutant: « C’est parfois un peu difficile à vivre parce qu’évidemment je joue, évidemment je m’entraîne tous les jours, comme tout le monde. »

Cependant, Alisha Lehmann a exprimé sa volonté de servir d’exemple pour les autres femmes en montrant que les femmes pourraient réellement réussir dans le football sans se conformer à la norme: « Je voudrais montrer au monde que les femmes peuvent réellement réussir dans le football et qu’il n’est pas nécessaire d’être simplement normal. »