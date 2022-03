Troisième guerre mondiale: la Russie assure qu’elle serait nucléaire et destructrice

Alors que l’opération militaire russe en Ukraine est condamnée de toute part et que l’on craint qu’une guerre plus large éclate, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, a évoqué la troisième guerre mondiale qui pour lui impliquerait des armes nucléaires et serait destructrice, rapporte Reuters citant l’agence de presse russe RIA.

Le ministre russe des affaires étrangères a indiqué que la Russie serait confrontée à un « véritable danger » si l’Ukraine acquérait des armes nucléaires. Il a fait cette déclaration tout en avertissant les nations occidentales de ne pas construire d’installations militaires sur le territoire des anciens États soviétiques qui ne sont pas membres de l’Alliance. « L’Ukraine possède toujours les technologies soviétiques et le moyen de délivrance des armes (nucléaires). Nous ne pouvons pas ne pas répondre à ce danger réel », a-t-il indiqué.

« La Russie est un membre responsable de la communauté internationale et est attachée à ses obligations en matière de non-prolifération des armes de destruction massive. Mais la Russie prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’apparition d’armes nucléaires et de technologies connexes en Ukraine », a déclaré Lavrov.

Ses déclarations font écho à son discours lors de la réunion de désarmement de Genève mardi, où il a déclaré que Moscou trouvait inacceptable que certains pays européens hébergent des armes nucléaires américaines et que la Russie prenne des mesures pour empêcher l’Ukraine d’acquérir des armes similaires. Lors de son discours plusieurs diplomates de plusieurs pays occidentaux pour la plupart, se sont levés et ont quitté la pièce lorsque le message vidéo préenregistré de Lavrov a commencé à jouer, en signe de protestation contre « l’invasion » de l’Ukraine par Moscou.

Vladimir Poutine a ordonné dimanche aux forces nucléaires russes d’être en état d’alerte maximale en réponse à ce qu’il a qualifié de « déclarations agressives » des principales puissances de l’OTAN.