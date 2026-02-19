Trois Algériens arrêtés en tentant d’entrer en Espagne déguisés en moutons

Trois hommes ont été interpellés par la police algérienne alors qu’ils tentaient de passer en Espagne déguisés en moutons. Ils s’étaient dissimulés à l’intérieur d’un camion transportant du bétail et portaient des déguisements d’ovins.

Des agents de sécurité ont constaté un comportement inhabituel chez certains des « moutons » : ils se déplaçaient debout sur deux jambes et laissaient apparaître des signes d’humanité, ce qui a conduit à l’arrestation des individus.

Les personnes arrêtées ont été identifiées comme des ressortissants algériens âgés de 25 à 30 ans. Elles sont visées par des poursuites pour fraude à l’immigration et pourraient également faire l’objet de charges pour cruauté envers les animaux, en lien avec les perturbations causées au troupeau lors de la tentative de passage.

Réactions et suites