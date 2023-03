Triste nouvelle pour Yul Edochie: le célèbre acteur nigérian perd son fils aîné à 16 ans

Le célèbre acteur de Nollywood Yul Edochie est en deuil. Il a perdu son fils aîné Kambilichukwu Leo des suites d’une crise dans la soirée de ce mercredi 29 mars 2023.

Encore un coup dur pour l’univers du cinéma nigérian, Nollywood. L’un des acteurs les plus populaires de l’industrie cinématographique a perdu son fils aîné. Selon les médias nigérians, le jeune Kambilichukwu est décédé mercredi 29 mars, à la suite d’une crise alors qu’il jouait au football avec ses amis.

Les circonstances entourant la mort tragique de Kambilichukwu sont encore floues, mais selon les informations rapportées par les médias nigérians, il avait appris toute la nuit précédente en préparation de son examen du lendemain. Après avoir passé son examen mercredi, il a décidé de se détendre en jouant au football avec ses amis. Alors qu’il jouait, il a soudainement fait une crise et s’est effondré sur le terrain. Transporté immédiatement à l’hôpital Mother and Child, le jeune homme a été confirmé mort par les médecins.

Kambilichukwu avait célébré ses 16 ans en janvier dernier, et ses parents, Yul Edochie et May, avaient partagé des messages touchants sur les réseaux sociaux pour célébrer cette occasion spéciale. Le jeune Kambilichukwu était leur premier enfant et sa mort subite a laissé la famille, les amis et les fans sous le choc.

Depuis l’annonce du décès, les médias sociaux ont été inondés de messages de condoléances de la part de nombreux Nigérians, ainsi que de personnalités publiques du monde du divertissement. Les fans de Yul Edochie ont également exprimé leur chagrin et leur soutien à l’acteur dans cette période difficile.