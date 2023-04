Triste nouvelle pour Samuel Eto’o: son père est décédé

- Publicité-

L’ancien capitaine des Lions indomptables et actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), est en deuil. Selon les informations rapportées par les médias locaux, Samuel Eto’o a perdu son père dans la soirée de ce lundi.

La triste nouvelle est tombée en début de soirée de ce lundi 17 avril 2023. Samuel Eto’o, l’ancien capitaine des Lions indomptables et ex attaquant de pointe de Barcelone a perdu son père, David Eto’o. L’annonce a été faite par nos confrères de Radio sport info (RSI), émettant de Douala, et confirmée par plusieurs autres médias camerounais. Cependant, les causes et le lieu de son décès n’ont pas encore été dévoilés pour le moment.

Cette perte survient environ trois ans après le décès de son grand-père maternel, Étienne Ndebi, en 2021. Selon la même source, l’ancienne star du football camerounais a appris la triste nouvelle alors qu’il était à la cérémonie de la signature de la convention de partenariat entre Camtel et la Fecafoot ce lundi.

David Eto’o était un homme discret, mais très présent pour sa famille, et notamment pour son fils Samuel Eto’o, l’un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Son décès laisse un grand vide dans le cœur de ses proches, amis et collègues.