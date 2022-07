Tristan Thompson: son ex Khloé Kardashian bientôt maman pour la deuxième fois

Après la naissance de son premier enfant, Khloé Kardashian sera à nouveau maman d’un deuxième enfant avec son ex mari, Tristan Thompson.

Même séparés, Klhoé Kardashian va bientôt avoir son deuxième enfant de son ex Tristan Thompson. Selon TMZ, le bébé naîtra par mère porteuse et la naissance est imminente si le bébé n’est peut-être pas déjà né depuis un jour environ. La chronologie de la grossesse de la mère porteuse indique que Khloe et Tristan ont pris la décision d’avoir le bébé avant leur dernière séparation.

Pour rappel, Khloe et Tristan ont été ensemble, ont rompu, se sont remis ensemble et ont de nouveau rompu suite à des allégations d’infidélité. Le couple est déjà parent d’une fille de 4 ans, True avant de se séparer lorsque Tristan a mis une autre femme enceinte à la fin de l’année dernière.

Maralee Nichols a donné naissance au fils de Tristan en décembre dernier, et il a ensuite confirmé les résultats de paternité ainsi que des excuses publiques à Khloe. Le couple s’était séparé durant l’été et à la surprise générale, Khloe et Tristan ont été vus ensemble ces derniers temps lors de réceptions familiales, ce qui renforce encore le fait que les deux amants tentent de se rabibocher.