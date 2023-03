Triomphe à la Coupe du Monde: Lionel Messi offre à ses coéquipiers des iPhone 14 en or

Lionel Messi a commandé 35 téléphones recouverts d’or afin de les offrir à ses partenaires et au staff de la sélection argentine après le titre obtenu lors de la Coupe du monde au Qatar.

Après le sacre de l’Albiceleste au Mondial 2022, Lionel Messi a choisi de remercier ses partenaires de l’Albiceleste avec un cadeau surprenant: des téléphones portables recouverts d’une coque en or de 24 carats. Comme pour les joueurs du PSG après leur titre en Ligue 1 en 2020, la société iDesign Gold a ainsi été chargée de façonner ce petit bijou pour les membres de l’équipe sud-américaine.

Chaque joueur et membre du staff de Lionel Scaloni aura donc droit à une coque personnalisée avec son nom, son numéro et un logo de la Fédération argentine avec trois étoiles et flanqué de la légende « World Cup Champions 2022 ». La star du PSG aurait déboursé 175 000 £ (130.000.000 f CFA) pour obtenir les téléphones personnalisés pour ses coéquipiers.

Ben, PDG d’iDesign Gold, s’est entretenu avec The Sun au sujet des étuis et a révélé que Messi était leur fidèle client. Le footballeur légendaire voulait offrir un cadeau à tous les membres de l’équipe et ne voulait pas distribuer des montres comme beaucoup d’autres l’ont fait dans le passé. Il a déclaré :

« Lionel n’est pas seulement la Goat, il est aussi l’un des clients les plus fidèles d’IDESIGN GOLD et nous a contactés quelques mois après la finale de la Coupe du Monde. Il voulait un cadeau spécial pour tous les joueurs et le personnel pour fêter l’incroyable victoire mais ne voulait pas le cadeau habituel de montres. J’ai donc suggéré des iPhones en or portant leurs noms et il a adoré l’idée. »