Tremblement de terre en Afghanistan: le bilan grimpe à plus de 1000 morts

Le bilan continue de s’alourdir presque à chaque heure en Afghanistan après le puissant tremblement de terre qui est survenu dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 juin à proximité de la ville de Khost dans le sud-de l’Afghanistan.

Aux dernières nouvelles, plus de mille personnes ont été tuées et 600 autres blessées se trouvent dans un état critique à la suite du séisme d’une magnitude 5,9, qui a frappé le pays. « Le bilan a atteint les 1.000 morts et ce chiffre augmente. Les gens creusent tombes après tombes », a déclaré le chef du service de l’Information et de la Culture de la province de Paktika, Mohammad Amin Huzaifa, dans un message à la presse.

Selon la même source, « le bilan pourrait encore s’aggraver dans les prochaines heures car de nombreuses personnes restent piégées sous les décombres de leurs maisons démolies ».

Le tremblement de terre qui a frappé aux premières heures du mercredi 22 juin alors que de nombreuses personnes dormaient, était un séisme de magnitude 6,1 à une profondeur d’environ 51 km, selon l’US Geological Survey.

Des images postées sur les réseaux sociaux montrent des maisons effondrées et des décombres dans les rues d’un village, dans cette région rurale pauvre et difficile d’accès. Sur d’autres photos et vidéos, l’on peut voir des habitants des zones touchées en train de charger des blessés dans un hélicoptère.

« Malheureusement, la nuit dernière, il y a eu un violent tremblement de terre dans quatre districts de la province de Paktika, qui a tué et blessé des centaines de nos compatriotes et détruit des dizaines de maisons. Nous appelons les agences d’aide à apporter une aide immédiate aux victimes du tremblement de terre afin d’éviter une catastrophe humanitaire », a tweeté pour sa part Bilal Karimi, un porte-parole du gouvernement.