Tremblement de terre au Népal : plus de 128 morts enrégistrés

Au moins 128 personnes ont perdu la vie et plus de 200 autres ont été blessées suite à un séisme de magnitude 6,4 qui a frappé l’ouest du Népal ce vendredi. Les principales régions touchées sont les districts de Jajarkot et de Rukum, où les équipes de secours s’efforcent de porter assistance aux victimes.

Un ènième séisme a fait de nombreux dégâts dans l’ouest du Népal. Les habitants de la région ont été pris au dépourvu par des secousses sismiques puissantes qui ont ébranlé la région, provoquant la mort d’au moins 128 personnes et en blessant plus de 200 autres.

Le district de Jajarkot, dans l’ouest du Népal, a été le plus durement touché, avec un bilan tragique de 92 morts confirmés jusqu’à présent. Le district voisin de Rukum a également été fortement affecté, avec au moins 36 victimes signalées. Les autorités redoutent que le bilan ne s’alourdisse encore à mesure que les opérations de secours se déploient.

Le séisme a également été ressenti dans certaines parties du nord de l’Inde, provoquant des secousses inquiétantes dans la région voisine. Les autorités népalaises ont rapidement mobilisé toutes les forces de sécurité pour venir en aide aux victimes et aux blessés.

Le Premier ministre népalais, Pushpa Kamal Dahal, a exprimé sa profonde tristesse face à l’ampleur des dégâts humains et matériels causés par cette catastrophe naturelle. Il a ordonné la mobilisation immédiate des équipes de secours et de sauvetage pour répondre aux besoins les plus urgents de la population touchée.

Le Centre national indien de surveillance des tremblements de terre a confirmé que le séisme, d’une magnitude de 6,4, s’est produit à une profondeur de 10 kilomètres et a eu son épicentre au Népal.