Transition au Burkina Faso : le gouvernement rejette les délais de la CEDEAO

Le gouvernement burkinabé s’est exprimé au regard des préoccupations de la Cédéao, le 25 mars dernier, lors du sommet des chefs d’Etat au Ghana. l’Organisation se disait inquiète de la situation en Guinée et avait demandé la libération immédiate de l’ancien président Kaboré.

« Le gouvernement du Burkina Faso, ne subit qu’un seul délai, celui de bien faire les choses. Celui d’agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. »

le porte parole du gouvernement