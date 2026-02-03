Transfert : Sayfallah Ltaief signe au SPVGG Greuther Fürth

Le SPVGG Greuther Fürth a confirmé l’arrivée en prêt de Sayfallah Ltaief, prêté par le FC Twente Enschede jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant tunisien de 25 ans quitte les Pays-Bas pour venir renforcer l’attaque du club allemand et apporter de nouvelles solutions offensives.

Le joueur dispose d’un parcours riche en expériences : il totalise 39 rencontres en championnat néerlandais et 56 en première division suisse, ainsi qu’une dizaine d’apparitions en phase finale de Ligue Europa. Ses sélections avec la Tunisie complètent ce CV et témoignent d’un profil capable d’évoluer tant comme créateur que comme finisseur.

Stephan Fürstner, directeur sportif du club, a salué son recrutement en mettant en avant ses capacités de percussion sur les ailes et son efficacité devant le but en Suisse. Pour lui, Ltaief apporte du dynamisme à l’attaque et aborde son nouveau challenge avec sérieux et détermination.

Polyvalence et impact attendu

L’entraîneur Heiko Vogel a rappelé connaître le joueur depuis ses premières années à Bâle et estime que le parcours international de Ltaief lui a permis de gagner en maturité. Selon Vogel, sa vitesse et son activité sur le front offensif compliquent la tâche des défenseurs adverses et renforcent l’arsenal pour les contres. Sa faculté à combiner jeu de passes et finition lui offre une utilisation tactique flexible.

Formé successivement au FC Zurich, au FC Kosovo et au FC Winterthur, Ltaief affirme vouloir s’intégrer rapidement et contribuer à l’objectif principal du club : le maintien en Bundesliga. Il se dit impatient de retrouver ses coéquipiers sur le terrain et confie avoir déjà été impressionné par les échanges qu’il a eus avec la direction, tout en ayant soutenu l’équipe à distance lors du déplacement à Kiel.

Avec cette arrivée, Greuther Fürth ajoute une option expérimentée capable de créer des espaces, d’animer les côtés et d’apporter une réponse directe devant le but pour les prochaines échéances.