Transfert : Bouna Sarr rejoint le championnat français de football

Le club mosellan a officialisé, lundi, le retour de l’international sénégalais Bouna Sarr, qui rejoint l’effectif jusqu’à la fin de la saison. Le latéral de 34 ans s’engage avec le promu, actuellement lanterne rouge de la Ligue 1, pour tenter d’aider l’équipe dans sa lutte pour le maintien.

Libéré depuis son départ du Bayern Munich l’an passé, Sarr retrouve le club qui l’a formé onze ans après l’avoir quitté. Lors de son passage initial à Metz, il a disputé près d’une centaine de rencontres en l’espace de quatre saisons et a inscrit son nom au palmarès en remportant la Coupe Gambardella en 2010 puis le titre de champion de Ligue 2 en 2014.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille (2015-2020) puis du Bayern, et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 avec le Sénégal, il portera le numéro 70 sous les couleurs messines. Dans le communiqué du club, Sarr a fait part de sa joie de retrouver Saint-Symphorien et son désir d’apporter son expérience pour faire changer la situation sportive.

Un renfort d’expérience pour une course au maintien

Son retour est perçu comme un signe fort : au-delà du geste sentimental, Metz récupère un élément d’expérience capable d’épauler une défense en difficulté. Même si son rôle exact dans la rotation reste à définir par l’encadrement technique, la présence d’un joueur aux parcours national et international devrait renforcer le groupe sur le plan mental et tactique.

Les dirigeants messins, confrontés à une fin de saison délicate, espèrent que ce recrutement rapide fournira un coup de pouce immédiat. Pour Sarr, l’enjeu sera de contribuer activement à préserver la place du club en première division, en mettant à profit sa connaissance du club et son vécu au plus haut niveau.