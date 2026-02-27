Transfert bloqué: la clause de Naples empêche Victor Osimhen de rejoindre la Juventus

La Juventus figure parmi les clubs qui ont jeté leur dévolu sur Victor Osimhen, mais cette piste se heurte à un verrou contractuel lié au transfert de l’attaquant de Galatasaray vers Naples, conclu lors du dernier mercato estival.

D’après les informations relayées par le quotidien sportif italien, une clause impose des compensations financières si Osimhen venait à être vendu à un club italien dans les deux années suivant son arrivée en Turquie. Concrètement, Galatasaray devrait s’acquitter d’une somme très importante envers Naples : 70 millions d’euros durant la première année — jusqu’en septembre 2026 — puis 50 millions la saison suivante.

À cela s’ajoute le coût salarial du joueur à Istanbul. L’attaquant percevrait un salaire annuel avoisinant les 15 millions d’euros hors primes, un niveau de rémunération qui rendrait délicate, voire impossible, une prise en charge par la Juventus dans la configuration actuelle.

Impact sur les ambitions bianconere

Face à ces contraintes, la direction turinoise devra soit renoncer à cette piste, soit envisager des montages financiers très lourds — une hypothèse peu probable compte tenu des exigences liées à la clause indemnitaire et au salaire du joueur. Autre option : temporiser jusqu’à l’atténuation des pénalités contractuelles, ou explorer des solutions alternatives comme un prêt assorti d’options particulières, mais aucune de ces voies ne garantit une issue simple.

Sur le marché des transferts, l’imbrication de clauses protectrices et de rémunérations élevées illustre combien un intérêt sportif peut buter sur des réalités économiques et juridiques, compliquant les négociations entre grands clubs européens.