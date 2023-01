Trading des Actions : tout ce qu’il y a à savoir pour se lancer

Le trading des actions est une activité très en vogue ces dernières années. Ce domaine vous intéresse-t-il ? Si oui, n’hésitez pas à parcourir notre article pour tout savoir sur la négociation d’actions et comment vous lancer.

Commençons déjà par donner la signification du mot « trading » très utilisé ces dernières années mais pas forcément dans le bon sens.

Le trading signifie littéralement « commerce » ou « négociation ». Il consiste à acheter ou à vendre des actifs financiers dans le but de réaliser des profits. Ainsi, le stock trading ou trading d’actions permet de vendre et d’acheter des actions qui représentent ici les actifs financiers.

La négociation d’actions porte sur des entités qui sont cotées en bourse. Lorsque l’acheteur acquiert une part dans une entité cotée en bourse, il obtient aussi un titre de propriété de cette entité dans la mesure de son achat. La plupart de ces actions sont négociées sur certains marchés boursiers via des plateformes d’échange qui mettent en relations les vendeurs et les acquéreurs.

Le NYSE est une ancienne bourse américaine située à New York. Quant au NASDAQ, il s’agit d’un marché électronique d’envergure mondial. Les négociations d’actions sont régies par des organismes gouvernementaux tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis.

Par ailleurs, le trading d’actions peut être confondu à un investissement. Il convient également de préciser la nuance entre ces deux termes. En effet, l’investissement a généralement rapport au très long terme tandis que le stock trading se limite au court et au moyen terme.

Les différents types de négociation d’actions

Les différents types de négociation d’actions sont fonction des stratégies utilisées par les traders. Parmi les différents styles de trading, les plus populaires sont :

Le Day trading

C’est l’approche la plus populaire. C’est une stratégie à court terme qui consiste pour le trader à acheter et à vendre des actions au cours d’une même journée.

Cette manière de trader demande un investissement à plein temps sur le marché des actions. Une expertise, un capital suffisant et des connaissances avancées dans le domaine sont aussi nécessaires.

Le scalping

Cette stratégie est basée sur la réalisation de petits profits. Le succès du scalping dépend donc du choix des points d’entrée et de sortie. Par exemple, le trader peut acheter lors d’une reprise du marché et vendre aussitôt afin de pouvoir faire un petit profit.

Positional Trading ou Swing

Le trader qui fait recours à cette stratégie opte pour une position donnée sur des semaines ou des mois. Il s’agit donc d’une stratégie à moyen terme. C’est-à-dire que le négociant achète des actions et ignore les fluctuations à court terme.

Les bases de négociations d’actions vous ont intéressées ? Vous avez envie d’investir dans ce domaine ? Si vous souhaitez aller plus loin, voici comment faire :

Créez votre compte de trading

L’ouverture d’un compte de trading est indispensable pour négocier des actions. Plusieurs plateformes sont disponibles pour le faire.

Définissez un budget

Une bonne planification financière est nécessaire pour définir votre manière d’investir et dans quelles actions investir.

Cultivez-vous

Le trading repose aussi sur de l’analyse technique. Le trader se doit en conséquence de maitriser les bases d’un marché boursier et d’affiner ses compétences analytiques. Certains livres sur l’analyse technique peuvent vous y aider.

Exercez-vous

Certains programmes en ligne permettent aux futurs traders de s’entrainer avec un simulateur boursier. Sans mettre de l’argent réel en jeu. Ainsi, une fois que vous améliorez vos compétences analytiques, vous pourrez vous lancer véritablement

Ayez un plan

En tant que trader vous devez élaborer un plan en bonne et due forme pour travailler suivant une discipline donnée. Ce plan décline notamment les différents points d’entrée et de sortie en fonction de différents paramètres comme : un objectif de gain, un niveau de risque, votre maitrise de l’analyse technique, etc.

Pour finir, le trading d’actions n’est pas fait pour les personnes qui manifestent une réticence accrue pour le risque. C’est d’abord une activité risquée mais qui peut s’avérer très rentable lorsque vous maitrisez tous les contours des différentes analyses. En outre, le trader doit faire preuve de patience et dominer ses émotions.