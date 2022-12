L’aide américaine est un investissement et « pas de la charité », Volodymyr Zelensky

Ovationné au congrès américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que l’aide des Etats-Unis à son pays était un « investissement » et « pas de la charité ».

Trois cents jours après le début de l’attaque russe contre l’Ukraine, le chef d’Etat européen a été reçu en héros à Washington pour son premier voyage international depuis le début de l’offensive russe le 24 février, un déplacement aux contraintes de sécurité exceptionnelles et de quelques heures seulement, au cours duquel Joe Biden lui a promis une nouvelle aide financière et, pour la première fois, la fourniture du système de défense anti-aérienne Patriot.

« Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les aides financières que vous nous avez accordées et celles que vous pourriez décider », a déclaré le président ukrainien. « Votre argent n’est pas de la charité, c’est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable ».

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy