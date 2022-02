Tout le patrimoine de Bernard Tapie saisi, sa femme Dominique se retrouve à la rue

Une enquête « Paris Match » révèle le montant des dettes laissées par Bernard Tapie, décédé d’un cancer le 3 octobre 2021, à sa femme Dominique. Le journal révèle que l’épouse de l’homme d’affaires disparu, est ruinée… Et qu’elle n’avait pas idée de l’ampleur des dettes.

Dominique Tapie est ruinée. La femme de Bernard Tapie , l’homme aux mille vies décédé le 3 octobre 2021, croule sous les dettes. L’homme laisse à sa famille un trou de plusieurs centaines de millions d’euros, révèle Paris Match ce jeudi. Celle qu’il a épousée en secondes noces en 1987 est couverte des dettes de son mari et vient de découvrir qu’elle doit quitter son magnifique hôtel particulier de Cavoye à Paris, rue des Saint-Pères. Tout comme ses enfants, Sophie et Laurent, et ses beaux-enfants Nathalie et Stéphane, elle doit dire adieu à sa vie d’avant, brutalement.

« Rien. Il ne reste rien du patrimoine qui, entre la sublime demeure de la rue des Saints-Pères, celle de Saint-Tropez, le Moulin du Breuil, les tableaux, les jets, les yachts, ont nourri la légende. Rien, zéro », c’est par ces mots que Paris Match lève le voile sur l’héritage de Bernard Tapie.

Encore 300 millions à rembourser

« Personne n’aurait pu imaginer une fin pareille. Tapie c’était le magicien, celui qui s’en sortait toujours en jouant avec les dés du sort. La réalité rattrape le clan », raconte Sophie des Déserts, l’auteure de l’enquête, au micro d’Europe 1. En effet, si la veuve de 71 ans connaissait la situation, elle ne se serait pas doutée de l’ampleur de l’endettement.

Après avoir soutenu son mari jusqu’à la fin de sa vie, Dominique Tapie voit ses repères s’écrouler. Elle va notamment devoir quitter l’hôtel privé des Saint-Pères à Paris, la demeure bien connue de la famille, rachetée par François Pinault. Quant aux dettes, « comme le laisse penser les choses, la famille va renoncer à la succession. Mais il y aura donc toujours 250 à 300 millions d’euros à rembourser, même avec les actifs de la succession qui partiront. C’est absolument vertigineux », explique la journaliste.

« Une triste fin »

Elle ajoute : « Tapie disait à la fin de sa vie qu’il espérait que, une fois disparu, il y aurait plus de clémence pour son épouse. » L’homme d’affaires souhaitait qu’un accord soit passé avec le Consortium de réalisation (CDR), structure chargée de liquider le passif du Crédit Lyonnais. « Finalement, il n’en est rien. Le destin est cruel. Perdre l’amour d’une vie et de voir que tout le décorum et tout ce qui avait été bâti autour s’effondre. C’est évidemment une triste fin », conclut Sophie des Déserts.