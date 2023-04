« Tout est mis en stand-by… », Sessime après le décès de son père Juste Guédou

- Publicité-

La chanteuse béninoise Sessime a annoncé une pause dans ses projets musicaux, suite au décès de son père Charles Juste Guédou. Dans un message poignant posté sur sa page Facebook, elle a exprimé sa douleur face à cette perte et a informé ses fans qu’elle prendrait le temps de faire son deuil avec ses proches.

L’annonce du décès de Charles Juste Guédou, personnalité de haut rang de l’administration béninoise et père de la chanteuse Sessimè, a laissé une impression de choc et de désolation depuis l’annonce de la nouvelle dimanche 9 avril dernier. Une semaine après cette perte tragique, l’artiste béninoise a pris la parole pour faire part de son immense douleur.

Dans un post sur sa page Facebook ce lundi 17 avril 2023, Bidossessi Christelle Guédou alias Sessime a décrit la douleur de la perte de son père comme atroce, ajoutant qu’elle n’avait jamais connu une telle souffrance. « Je n’avais jamais connu ce genre de douleur auparavant! C’est si atroce . Je sais que beaucoup s’inquiètent pour moi parmi vous d’où ce poste pour vous dire que je cherche d’abord la force d’accepter cette séparation mais je ne l’ai pas encore trouvée! Il n’y a que Dieu qui saurait me la donner« , a-t-elle écrit.

Mais en attendant de retrouver sa forme, Sessime a suspendu tous ses projets musicaux jusqu’à nouvel ordre, pour se concentrer sur son deuil et sa guérison personnelle. « Tout est mis en stand-by le temps que je fasse mon deuil avec mes proches! Je vous reviendrai plus forte, soyez-en sûr car papa lui-même m’a toujours demandé de rester forte face à toutes situations », a fait savoir la chanteuse.

La chanteuse béninoise a également remercié tous ses fans et sympathisants pour leurs messages de soutien et de compassion, ainsi que pour leurs prières pour le repos de l’âme de son père. Elle a assuré à ses fans qu’elle reviendrait plus forte que jamais, une fois qu’elle aura trouvé la force d’accepter cette séparation avec son père.

« Merci pour tous vos mots de soutien et de compassion, et pour vos diverses prières pour le repos de l’âme de mon paternel chéri. Que brille sur lui la lumière sans fin et que Dieu l’accueille près de lui dans sa paix et son amour« , a-t-elle conclu.

Faut-il le rappeler, la nouvelle du décès de son père a été annoncée le dimanche 9 avril 2023, laissant un vide dans le cœur de nombreux Béninois. Au cours de sa carrière, Juste Guédou a notamment occupé les postes de directeur général adjoint du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) et de directeur général des Transports Terrestres, avant de devenir l’un des pionniers de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT). Il a lutté courageusement contre un cancer qui a finalement eu raison de lui.