« Tout ça pour une nuit », Coco Emilia fait des révélations sur Francis Mvemba et Muriel Blanche

Coco Emilia a fait de torrides révélations sur son ex-époux Francis Mvemba et la camerounaise Muriel Blanche avec qui elle est en brouille depuis bien longtemps.

Les vraies raisons du divorce de Coco Emilia et Francis fuitent depuis quelques jours. Quelques mois après le rejet de leur divorce, le ton est monté entre Coco Emilia et Muriel Blanche.

Selon les révélations de celle qui veut à tout prix obtenir le divorce après près d’un an de mariage avec Francis Mvemba, c’est son époux qui divise les deux influenceuses camerounaises. « Murielle Blanche, donc tu bavais sur le maître comme ça. Il fallait me dire au lieu de me lorgner comme… Jusqu’à partir dormir avec lui à l’hôtel. Tout ça pour une nuit, vous voyez sûrement à Paris… », a écrit Coco Emilia.

Elle poursuit en accusant Muriel Blanche d’être celle avec qui Francis Mvemba la trompé alors qu’elle n’y savait rien. « Le 20 janvier 2022 alors que le même jour, elle était dans l’avion pour Paris – Douala. Bête au plus haut niveau, vous vouliez vous afficher, on a vu. Mais l’amour ne se force pas, enjaillez-vous’’, a-t-elle ajouté.

Elle soutient que Francis Mvemba est en quête de visibilité : « ll rêve de star, mania, donnez-lui Mr Presistupid Goat ». Ces révélations surviennent une semaine après les rumeurs de réconciliation entre Coco Emilia et Francis Mvemba.

Le couple avait été aperçu bras dessus bras dessous à l’occasion de la célébration de l’anniversaire d’une proche de la Première dame du Cameroun, Chantal Biya.