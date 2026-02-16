Tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF

La liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF est désormais complète après les rencontres disputées dimanche. L’AS FAR du Maroc a décroché la dernière place disponible en obtenant un nul 0-0 contre Al Ahly, tandis que Young Africans, malgré une victoire dimanche, est éliminé. Le tirage au sort des quarts de finale est programmé mardi 17 février au Caire, en Égypte, à 12H GMT.

La liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF est désormais complète après les rencontres disputées dimanche. L’AS FAR du Maroc a décroché la dernière place disponible en obtenant un nul 0-0 contre Al Ahly, tandis que Young Africans, malgré une victoire dimanche, est éliminé. Le tirage au sort des quarts de finale est programmé mardi 17 février au Caire, en Égypte, à 12H GMT.

Les rencontres de dimanche ont permis de boucler la phase des huitièmes de finale et d’identifier les huit clubs qui disputeront le prochain tour de la compétition continentale. Le match nul 0-0 entre AS FAR et Al Ahly a suffi au club marocain pour rejoindre les sept autres qualifiés. Young Africans a remporté son match dominical mais demeure éliminé de la compétition, selon les informations disponibles.

Le tirage au sort des affiches des quarts de finale se tiendra au Caire mardi 17 février à 12H GMT. Cette opération déterminera les confrontations à venir entre les huit clubs qualifiés pour la phase finale à élimination directe de la Ligue des champions de la CAF.

Publicité

Clubs qualifiés pour les quarts de finale

Pyramids FC

Al Ahly

Stade Malien

Publicité

Al Hilal

Mamelodi Sundowns

Espérance Tunis

Publicité

RS Berkane

AS FAR