Tournoi Tchin Tchin : Jonathan Morrison réussit le pari de la mobilisation

Le promoteur du tournoi de Maracana baptisé « Thin Tchin » a cloué le bec à ses détracteurs. Jonathan Morrison a pu réussir la mobilisation.

Il y a quelques mois, le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison était sous le feu de virulentes critiques. Et pour cause, il avait annoncé l’organisation du tournoi de petits poteau, dénommé « Tchin Tchin ». L’ex de la Bimbo Maria Mobil avait même été traité de vendeur d’illusion et même arnaqueur par certaines personnes, qui ne croyaient pas du tout en lui.

Mais Jonathan Morrison de son côté a tenu bon malgré tout. Il a alors effectivement démarré son tournoi le 13 août dernier à Adjame. Et le moins qu’on puisse dire est qu’il a remporté le pari de la mobilisation. Plusieurs vidéos et images surf la toile peuvent en témoigner.

Pour bon nombre de personnes, le tournoi Tchin Tchin est incontestablement l’événement sportif le plus en vue durant ces vacances. De quoi clouer le bec à tous les détracteurs de Jonathan Morrison.

Pour rappel, dans la foulée, Souleymane Kamagaté alias l’homme Saga avait ouvertement affiché son scepticisme face au projet annoncé par l’ex petit ami de Maria Mobil. « ASTUCE : tu es Binguiste, tu as besoin d’argent pour ton séjour de deux mois en Côte-d’Ivoire. Trouve de belles voitures en France et tu fais des photos devant pour faire croire que ça t’appartient. Tu annonces que tu es milliardaire que tu viens aider la jeunesse.

Une fois en Côte-d’Ivoire, tu annonces que tu organises un tournoi et que le vainqueur aura 100 millions, pour participer il faut payer 200.000 fr et tu as besoin de 32 équipes. Si chaque équipe paye 200.000 fr Ça te fait 6 millions 400 mille chaud. Tu prends un bon photographe pour faire des designs de maillot que tu publies chaque jour. Tu prends 1 million pour organiser une conférence de presse tu invites quelques personnalités pour mieux les mettre en confiance.

Tu prends les images de la conférence pour prendre encore environ 10 millions avec quelques partenaires. Tu vis bien dans le jeton. A 2 semaines de la date du tournoi, vanhouannnnn tu retournes dans ton pays. Faut pas t’inquiéter, tu auras de Farouches supporters qui vont traiter de jaloux tous ceux qui vont très vite déceler ta marmaille », avait-il écrit sur sa page Facebook.