Tournoi « Porto Tennis Open »: Syvestre Monnou sur le toit de Porto-Novo

Le béninois Sylvestre Monnou a remporté la troisième édition de « Porto Tennis Open » après sa victoire en finale contre le ghanéen Johnson Acqua, ce weekend.

La troisième édition de « Porto Tennis Open » a connu son dénouement ce weekend. Et c’est le béninois Sylvestre Monnou qui a décroché le Graal. Le tennisman évoluant en France a remporté la compétition après sa victoire en finale contre le ghanéen Johson Acqua. Impériale sur sa ligne, le jeune joueur a fait preuve d’une domination sans faille, poussant son adversaire à l’abandon (6/3, 5/3).

« J’ai maintenu mon focus sur le tournoi depuis mon arrivée à Porto-Novo en début de semaine. Ayant déjà participé à deux éditions précédentes de ce tournoi, mon objectif était de remporter la victoire cette fois-ci », a déclaré humblement Sylvestre Monnou à la presse après son sacre. Chez les dames, la nigériane Marylove a triomphé de la togolaise Dosse Vania en finale par 6/0 ; 6/3.

La cérémonie de clôture, honorée par la présence du président de la Fédération béninoise de Tennis (FBT), Jean-Claude Talon, ainsi que plusieurs membres de son Comité exécutif, a été l’occasion de féliciter les finalistes pour le spectacle de qualité qu ‘ils ont offert.

« Le patron du Tennis est ravi d’avoir assisté à ce tournoi et a tenu à féliciter les différents athlètes venus des six pays. Il a également annoncé que le Bénin se dotera bientôt d’infrastructures de qualité pour multiplier ses chances de remporter des compétitions africaines et sous-régionales. En ce qui concerne Porto-Novo, la réfection des tribunaux a été évoquée par le premier responsable de la FBT ».

Alphonse Gandonou, président de l’ONG Play Your Game, a quant à lui exprimé ses remerciements à toutes les délégations présentes lors de l’événement, tout en garantissant l’importance de l’apport considérable de la FBT et des autres sponsors. Enfin, le délégué du tournoi a tenu à exprimer sa gratitude à la Mairie de Porto-Novo, à l’UNFPA et au président de la Fédération béninoise de Tennis (FBT), Jean-Claude Talon, sans qui la réussite de cet événement ne serait pas possible.

Les résultats:

Finale messieurs

Sylvestre Monnou bat Johson Acqua 6/3, 5/3 (abandon)

Vainqueur double Sylvestre MONNOU Bénin et ayaba Desmond du Ghana. Vainqueur DAMES Marylove Gwards du Nigeria vainqueur messieurs Sylvestre MONNOU Bénin