Toujours « vierge », Chidinma lève un coin de voile sur sa vraie relation avec Flavour (vidéo)

Chindinma, la chanteuse nigériane, était très proche de Flavour, l’auteur du tube « Ashawo ». De cette proximité, une relation amoureuse avait été prêtée aux deux artistes par les internautes. La jeune femme, qui a opté pour un autre registre musical, depuis un moment, est revenue sur cette relation, affirmant jouir, toujours, de sa « virginité ».

De façon, proprement, dite, Chindinma a fait son entrée sur la scène musicale, via sa chanson « Kediké ». Dès lors, la chanteuse a enchaîné les tubes, allant de collaborations en collaborations. De ces nombreuses collaborations, en effet, la jeune femme était, souvent, vue, aux côtés de Flavour, l’auteur du hit « Ashawo ».

La proximité des deux chanteurs a été scrutée, de près, par les internautes, qui ont fini par prêter une relation amoureuse aux deux célébrités. À titre de « preuves », les deux chanteurs, qui ont collaboré sur plusieurs chansons, se sont, souvent, affichés, lors de concerts, en train de se donner de langoureux baisers. De toutes les façons, la question n’avait jamais fait l’objet de véritables débats.

« S’embrasser ne veut pas dire coucher ensemble »

Entre temps, la belle jeune femme a changé de registre musical, en optant pour une vie de vraie enfant de Dieu, comme elle l’a, elle-même, dévoilé, à l’occasion de la proclamation de sa foi chrétienne.

Alors que la carrière de Chindinma amorce un autre virage, notamment, avec ses collaborations avec Ks Bloom, le chanteur ivoirien du gospel, sa relation avec Flavour revient sur la table. Et, contre toute attente, la chanteuse nigériane n’a pas hésité à éclairer l’opinion publique, via une publication. « Je suis vierge, je garde ma virginité. (…) Flavour et moi, c’était, juste, un moment de flirt. S’embrasser ne veut pas dire coucher ensemble, c’est mon meilleur ami, rien de plus. », a-t-elle déclaré, une façon de lever l’équivoque.

Chindinma a collaboré avec Ks Bloom sur les morceaux « C’est Dieu » et « Blessings Follow Me ».