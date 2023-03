Totti: « Je ne suis plus le même depuis que ma femme m’a trompé »

L’ancien international italien Francesco Totti a révélé qu’il était tombé en dépression après avoir découvert que sa femme, avec qui il était marié depuis 17 ans, le trompait.

Totti et Blasi se sont mariés en 2005 et ont la chance d’avoir trois enfants, mais le couple a décidé de se séparer en juillet de l’année dernière. L’homme de 46 ans a déclaré qu’il avait du mal à faire face après sa retraite sportive et a en outre révélé que son père était décédé après avoir contracté le coronavirus.

Selon Totti, il n’est plus lui-même depuis que le Covid a tué son père et son mariage s’est également effondré après que sa femme a triché. « J’ai vécu une période difficile, d’abord parce que j’ai arrêté de jouer, puis mon père est décédé à cause de Covid », a déclaré Totti, cité par Marca.

« J’ai aussi eu un fort Covid (maladie) pendant 15 jours. Cependant, ma femme, quand j’avais le plus besoin d’elle, n’était pas là. Ce n’est pas vrai que j’ai été le premier à trahir. J’ai dit que je n’allais pas parler et je ne l’ai pas fait, mais j’ai lu trop de canulars ces dernières semaines. Certains ont même fait souffrir mes enfants« , a ajouté la légende de l’AS Roma.

After 20 years of marriage, Totti divorces his cheating wife.



Totti: "I went through her phone and there was a third person."



The most faithful man in the world, betrayed by his wife… pic.twitter.com/6j5e3zo522 — Cisse 🦁 (@cisselodge) September 15, 2022

Avant de raconter, non sans peine, l’infidélité de son ex-femme. « En septembre de l’année dernière, les rumeurs ont commencé à me parvenir: » regardez, Ilary en a un autre. En fait, plus d’un. Je ne l’avais jamais fait en vingt ans, et elle ne l’avait jamais fait avec moi non plus. Mais quand j’ai reçu des avertissements de différentes personnes, en qui j’ai confiance, j’ai commencé à soupçonner« , confie-t-il.

« J’ai regardé son portable et j’ai vu qu’il y avait une troisième personne, qui servait d’intermédiaire entre Ilary et une autre. Voici la preuve (de l’affaire). Les faits. Et cela m’a conduit à la dépression. Je ne pouvais plus prétendre qu’il ne se passait rien, mais ce n’était plus moi, c’était quelqu’un d’autre. Je m’en suis sorti grâce à Noemi« , a-t-il ajouté. Francesco Totti a pris sa retraite en 2017 après une carrière chargée de trophées qui a duré plus de deux décennies.