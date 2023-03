Tottenham: le message d’adieu d’Antonio Conte aux supporters

Ce dimanche, Tottenham a annoncé le départ de son entraîneur Antonio Conte. Dans un message publié sur son compte Instagram, le technicien italien a fait ses adieux aux supporters.

Antonio Conte a quitté son poste d’entraîneur des Spurs, comme l’a annoncé officiellement le club dimanche soir. Après une dernière conférence de presse tumultueuse la veille de la trêve internationale, l’Italien et les Spurs ont décidé de se séparer d’un commun accord. Malgré toutes les polémiques qui ont précédé son départ, Conte a souhaité partir sur une note positive en adressant un message d’adieu aux supporters de Tottenham.

«Le football est une passion. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont apprécié et partagé ma passion et ma façon intense de vivre le football en tant qu’entraîneur. Une pensée spéciale aux fans qui m’ont toujours montré soutien et appréciation, ça a été inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre voyage ensemble s’est terminé, je vous souhaite le meilleur pour la suite», a alors écrit l’entraîneur italien sur son compte Instagram ce lundi soir.

Débarqué en fanfare sur le banc des Spurs, pour aider le club a franchi un cap, Antonio Conte n’aura passé qu’une saison et demie au sein du club de la banlieue nord de Londres. Sous sa direction Tottenham n’a remporté aucun trophée. Désormais, l’ancien sélectionneur de l’Italie va se chercher un nouveau point de chute.