Tottenham cherche à recruter Serhou Guirassy

Le marché des transferts s’emballe autour de l’attaquant guinéen Serhou Guirassy. D’après Uze Transfer News, Tottenham Hotspur aurait placé l’avant-centre du Borussia Dortmund sur sa short-list. Le club londonien, en quête d’un renfort offensif capable de changer la donne en Premier League, verrait en l’ancien joueur du Stade Rennais un profil adapté à ses ambitions.

Pour arracher la signature du buteur, les Spurs devront prévoir un investissement majeur : l’opération est évaluée à près de 80 millions d’euros. Une facture qui illustre la progression spectaculaire de Guirassy ces dernières saisons et qui le rapprocherait des records de valeurs pour un joueur africain sur le marché européen.

À Dortmund, la direction affiche une ligne de conduite stricte : Guirassy est considéré comme un élément clé de l’équipe et son départ n’est pas envisagé à la légère. Les dirigeants du Signal Iduna Park sont disposés à discuter uniquement si leurs exigences financières sont entièrement satisfaites, ouvrant toutefois une fenêtre de négociation si l’offre est à la hauteur.

Enjeux sportifs et financiers

Si Tottenham se montre prêt à débourser la somme requise, le transfert pourrait redessiner la configuration offensive du club anglais et marquer un tournant dans sa politique de recrutement. Pour le Borussia, accepter une telle offre nécessiterait de peser l’impact immédiat sur son projet sportif et l’utilisation des fonds pour compenser un éventuel départ.

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