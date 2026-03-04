Top Chef revient : Michel Sarran et les plus gros clashs de l’émission de M6

Ce 4 mars 2026, M6 lance la 17e saison de Top Chef , installée à 3 000 mètres d’altitude au restaurant Le Panoramic, à Tignes. Le concours met au défi les candidats de revisiter la « comfort food » de montagne — fondues, raclettes, chocolats chauds — sous le regard du jury et des chefs invités Clément Bouvier et Yann Couvreur. La promesse de la saison : épreuves en altitude et mises en scène culinaires autour des produits de montagne, dans un décor extrême susceptible d’accentuer les pressions habituelles du programme.

Ce 4 mars 2026, M6 lance la 17e saison de Top Chef, installée à 3 000 mètres d’altitude au restaurant Le Panoramic, à Tignes. Le concours met au défi les candidats de revisiter la « comfort food » de montagne — fondues, raclettes, chocolats chauds — sous le regard du jury et des chefs invités Clément Bouvier et Yann Couvreur. La promesse de la saison : épreuves en altitude et mises en scène culinaires autour des produits de montagne, dans un décor extrême susceptible d’accentuer les pressions habituelles du programme.

Depuis son lancement en 2010, Top Chef a forgé une réputation qui dépasse la seule cuisine : l’émission est aussi connue pour ses confrontations, parfois virulentes. Chronomètre impitoyable, exigences des chefs et personnalités fortes des candidats donnent régulièrement lieu à des altercations filmées et largement commentées sur les réseaux sociaux et dans la presse.

La rédaction revient sur plusieurs épisodes marquants cités au fil des saisons, qui illustrent autant la rudesse des épreuves que la tension inhérente aux plateaux.

Publicité

Affrontements et critiques : moments forts des dernières saisons

En 2014, l’intervention de Thierry Marx contre Jean-Edern a fait sensation. Le chef a critiqué l’apparence du candidat, arrivé en jean et baskets : « Ça ne vous gêne pas d’arriver dans une cuisine comme ça ? On n’est pas dans un club de vacances ! » Marx a ensuite défendu l’importance de la tenue comme marque de respect pour le métier, affirmant qu’il ne pouvait « laisser passer un pantalon sale » ou « un visage mal rasé ».

La « guerre des restos » de 2015 est restée célèbre pour la colère entre binômes autour d’un budget. Florian a acheté un scooter vintage à 250 euros pour décorer son restaurant éphémère, provoquant la colère de son partenaire Kévin, qui dénonçait la dépense au détriment des achats alimentaires : « Là, tu te la joues super perso ! » L’altercation a nécessité l’intervention de Philippe Etchebest pour calmer les esprits ; malgré la tension, le duo a remporté l’épreuve.

En 2020, une dispute entre Jordan Yuste, candidat autodidacte, et le chef Michel Sarran a montré la fragilité du lien mentor-candidat sous pression. Selon les images, Michel Sarran a frappé du poing sur le plan de travail face au refus de Jordan de suivre un conseil, un échange qualifié d’« incompréhension » et de « coup de sang » par le candidat.

Publicité

La demi-finale de 2021 a opposé Sarah Mainguy au chef invité Paul Pairet lors d’une épreuve de macaroni farci. Sous stress, Sarah a exprimé des doutes à voix haute ; Paul Pairet a répliqué : « La façon dont tu réagis, ça ne va pas le faire ». L’échange, tendu, n’a pas empêché Sarah de remporter l’épreuve.

En 2019, Ibrahim Kherbach a quitté l’émission en dénonçant le montage et la production, estimant que certaines critiques avaient été coupées et ses propos sortis de leur contexte : « Avec un bon montage, on peut facilement démonter quelqu’un », a-t-il déclaré, pointant le rôle des coulisses dans la perception publique des candidats.

Les tensions ont aussi touché le jury. En 2021, Michel Sarran a annoncé son départ, parlant d’un départ « un peu violent » et d’un « pincement au coeur ». Remplacé par Glenn Viel, son départ a suscité des réactions de soutien du public et des observateurs.

Publicité