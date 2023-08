Top 5 des présidents africains les plus âgés en 2023

Le site Business Insider Africa a publié un classement dans lequel cinq dirigeants africains se distinguent par leur âge avancé, étant en poste au-delà de leurs 76 ans. Le Président camerounais Paul Biya, âgé de 90 ans, domine ce classement et est également le dirigeant le plus âgé du monde.

En effet, ce classement met en évidence non seulement la variété des perspectives politiques en Afrique, mais également la persistance d’une génération de leaders expérimentés qui continuent de jouer un rôle significatif sur la scène politique mondiale.

1-Paul Biya, Cameroun, 90 ans :

Depuis près de quarante ans, le nom de Paul Biya est étroitement associé à la présidence du Cameroun. Il est né le 13 février 1933 et est devenu Président le 6 novembre 1982. Il est considéré comme le doyen des dirigeants nationaux non royaux et est à ce jour le chef d’État le plus âgé de la planète en raison de sa longévité exceptionnelle au pouvoir.

2-Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire, 81 ans :

Depuis 2011, Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942, est le Président de la Côte d’Ivoire. Il a acquis une vaste expérience politique et administrative en tant que Premier ministre du pays avant de devenir président.

3-Teodoro Nguema Mbasogo, Guinée équatoriale, 81 ans :

Depuis août 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, né le 5 juin 1942, est le dirigeant le plus influent de la Guinée équatoriale. Il est non seulement l’un des dirigeants les plus âgés d’Afrique, mais aussi l’un des Présidents nationaux non royaux ayant occupé leur poste pendant la plus longue période de l’histoire.

4-Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe, 80 ans :

Emmerson Dambudzo Mnangagwa est un homme politique zimbabwéen né le 15 septembre 1942 et qui a pris le pouvoir le 24 novembre 2017. Il témoigne d’une transition générationnelle en prenant la relève de Robert Mugabe après un coup d’État et en se présentant à un nouveau mandat présidentiel en août 2023.

5-Nana Akufo-Addo, Ghana, 79 ans :

Le 7 décembre 2017, Nana Akufo-Addo, né le 29 mars 1944, a pris ses fonctions de Président du Ghana. Sa carrière politique a été marquée par trois mandats de député entre 1996 et 2008, ainsi que par son poste de ministre des Affaires étrangères lors des missions de paix réussies menées par la CEDEAO en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau.