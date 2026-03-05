Top 10 des Africains les plus riches en 2026 selon Forbes

Forbes publie chaque année le palmarès des milliardaires africains. Les secteurs qui dominent régulièrement ce classement incluent le ciment, les mines, les télécoms et le luxe.

Aliko Dangote, à la tête du Dangote Group, a bâti son empire principalement autour du ciment, du sucre et des produits alimentaires. Son projet de raffinerie à Lagos, parmi les plus vastes au monde avec une capacité de 650 000 barils par jour, a été très médiatisé. Sa fortune est estimée à plus de 13 milliards de dollars et il est le seul Africain à figurer de façon récurrente parmi les cent personnes les plus riches de la planète.

Johann Rupert, natif de Johannesburg, dirige Richemont, le groupe suisse propriétaire de maisons telles que Cartier, IWC et Van Cleef & Arpels. Il a développé l’entreprise familiale jusqu’à en faire un acteur majeur du secteur du luxe. Sa fortune est proche de 10 milliards de dollars.

Suite du classement

Nicky Oppenheimer a cédé sa participation dans De Beers en 2012 pour 5,1 milliards de dollars. Malgré cette vente, il conserve une importante richesse issue d’investissements diversifiés ; sa fortune est évaluée à plus de 8 milliards de dollars. La famille Oppenheimer a longtemps détenu une part notable de la production mondiale de diamants.

Nassef Sawiris dirige OCI, l’un des principaux producteurs mondiaux d’engrais et de méthanol, et détient une participation significative dans Adidas. Avec son frère Naguib, actif dans les télécoms, il fait partie des familles les plus fortunées d’Égypte. Sa fortune est estimée entre 8 et 9 milliards de dollars.

Mike Adenuga a construit sa richesse via les télécommunications avec Globacom (Glo), le deuxième opérateur mobile nigérian, et par ses activités pétrolières avec Conoil. Très discret dans les médias, sa fortune est estimée à environ 7 milliards de dollars.

Abdulsamad Rabiu est le fondateur du BUA Group, présent notamment dans le ciment, le sucre, l’immobilier et la chimie. Il est souvent présenté comme l’un des principaux concurrents d’Aliko Dangote dans les matériaux de construction au Nigeria. Sa fortune est évaluée entre 5 et 6 milliards de dollars et continue de croître.

Patrice Motsepe a fait fortune dans l’exploitation minière avec African Rainbow Minerals. Il exerce également des fonctions dans le football continental en tant que président de la Confédération Africaine de Football (CAF). Sa fortune est estimée entre 3 et 4 milliards de dollars.

Issad Rebrab est le fondateur de Cevital, le plus grand conglomérat privé algérien, actif dans l’agroalimentaire, la sidérurgie, la grande distribution et l’énergie. Malgré des difficultés politiques récentes, dont une incarcération en 2019 suivie d’une libération, il demeure la première fortune du Maghreb, avec un patrimoine estimé à 3 milliards de dollars.

Mohammed Al-Amoudi contrôle MIDROC, un conglomérat présent dans le pétrole, l’or, l’hôtellerie et l’agriculture. Bien que la majorité de ses actifs soit située en Arabie saoudite, il réalise des investissements importants en Éthiopie, son pays d’origine.