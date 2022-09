Toni Kroos: « Hazard a fait une entrée phénoménale » contre le Celtic

Entré à la place de Karim Benzema contre le Celtic en Ligue des champions mardi, Eden Hazard a livré une prestation prometteuse avec un but et une passe décisive. Une performance saluée par son coéquipier, Toni Kroos.

Le Real Madrid a vécu une drôle de soirée Ligue des champions ce mardi. Pour le compte de la première journée, les Madrilènes se sont déplacés sur la pelouse du Celtic Glasgow. Dominés en première mi-temps, le club espagnol a également a vu son meilleur joueur, Karim Benzema, sorti sur blessure et remplacé par Eden Hazard. Et c’est le Belge qui va changer la physionomie de la rencontre.

D’abord en étant à la base de l’action sur le premier but signé Vinicius Jr, et en délivrant ensuite une passe décisive pour Luka Modric pour le break. L’ancien de Chelsea va même sceller la victoire (0-3) des siens avec une réalisation, sa première en C1 depuis 2020. Une prestation d’Eden Hazard qui n’a pas laissé ses coéquipiers indifférents, notamment Toni Kroos. En zone mixte après la rencontre, l’allemand a encensé le Belge. « C’est un grand joueur, cela n’a jamais été une question de qualité, plutôt une question de blessures et d’envie de revenir à son meilleur niveau. Il a fait une entrée en jeu phénoménale.«

Eden Hazard a également reçu les éloges de son entraîneur, Carlo Ancelotti. « Il est motivé, il joue bien. Il a eu un peu de mal en première mais il a été déterminant en deuxième avec une passe décisive et son but. C’est un joueur important pour nous et j’espère qu’il pourra continuer comme ça. » Avec la blessure de Benzema, le Belge devrait à nouveau être aligné le week-end prochain contre Mallorca en Liga. L’occasion pour lui de confirmer son regain de forme.