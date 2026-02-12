«Ton talent a disparu, tu n’es plus qu’un joueur ordinaire», Franck Leboeuf à Salah

En difficulté cette saison avec Liverpool, Mohamed Salah voit son rendement chuter drastiquement, au point de susciter les critiques sévères de l’ancien défenseur Frank Leboeuf.

Frank Leboeuf n’a pas mâché ses mots à l’égard de Mohamed Salah. L’ancien défenseur de Chelsea estime que l’ailier égyptien traverse une période inquiétante et s’interroge sur son niveau actuel. Arrivé à Liverpool à l’été 2017 en provenance de l’AS Roma, Salah s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs de l’ère moderne des Reds. En neuf saisons à Anfield, il affiche des statistiques impressionnantes : 251 buts et 120 passes décisives en 427 rencontres toutes compétitions confondues.

Mais l’exercice en cours contraste fortement avec ses standards habituels. L’international égyptien ne totalise que six buts et sept passes décisives en 26 apparitions. Pire, il reste sur huit matches de Premier League sans marquer, son dernier but remontant à novembre face à Aston Villa. Il avait toutefois trouvé la faille lors du succès étriqué contre Sunderland (1-0), mercredi.

Sur ESPN, Leboeuf s’est montré particulièrement critique : « Même lorsqu’il marquait, on voyait parfois des gestes maladroits. Cette saison, on ne voit presque plus que cela. Il est passé d’un joueur exceptionnel à un joueur ordinaire. Où est passé son talent ? » La saison dernière encore, Salah compilait 34 buts et 23 passes décisives en 52 matches, dont 29 réalisations en championnat lors de la première saison d’Arne Slot en Angleterre. Un contraste saisissant.