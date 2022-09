« Ton maudia, femme distraite »: jaloux, Makosso balance sur Creol, la chanteuse gabonaise

Très jaloux de la récente déclaration d’amour de Creol à l’endroit de l’artiste Ivoirien Safarel Obiang, le général Camille Makosso a finalement sorti ses griffes. Dans un message, le pasteur le plus controversé a exprimé son ressenti d’une manière très subtile.

Dans une vidéo Live devenue virale sur la toile il y a quelques jours, l’on peut voir la chanteuse gabonaise Creol en train de déclarer publiquement sa flamme à son collègue Ivoirien Safarel Obiang.

« Safarel Obiang, je te vois ces derniers jours sous mes publications, je te vois , tu viens tu commentes , tu fais un peu le beau là, et tu t’en vas. Écoutes, je veux juste te dire ceci, tu sais dans la vie, il faut forcer le destin, je suis célibataire, je suis une fille douce , Safarel (…) », a indiqué Creol dans sa vidéo.

Mieux, la chanteuse connue pour sa promiscuité avec le général Makosso a ouvertement rassuré son prétendant de ce qu’il y a rien de concret entre elle et l’homme de Dieu. « Le vieux Makosso là, il tourne autour du pot, tantôt il choisit Vitale , tantôt il m’appelle mon amour, il n’est pas très positionné. Safarel Obiang, écris-moi sur mon WhatsApp. Et saches que moi , je ne pratique aucun sport de combat. Et je suis gabonaise, ici c’est la douceur« , a-t-elle ajouté.

Muré dans un silence depuis la publication de cette vidéo qui secoue la toile, le père de la marmaille a finalement réagi. En commentaire d’une photo très sexy postée par la chanteuse sur sa page Facebook ce mercredi, le pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire a réglé ses comptes avec Janice Aurore Moussitou Mackaya de son vrai nom. « Papa Koffi m’a appelé, j’ai dit tu es désormais avec Safarel. Ton maudia, femme distraite », a écrit Makosso.

Pour donc calmer les tensions, Creol a très vite rassuré le prétendu homme de Dieu en répondant: « Makosso Camille ok Mais merci quand même mon bébé tu es mon unique amour … Safarel Obiang doit me mérité les FANTASTIK ne vont pas l’accepter comme ça« .