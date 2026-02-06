Tom Félix, qui a passé 909 jours en prison en Malaisie, dit avoir été abusé sexuellement

Un Français acquitté après 909 jours de détention en Malaisie affirme avoir été soumis à des violences et des agressions sexuelles pendant son emprisonnement . Rentré en France le 5 février, Tom Félix, 34 ans, a raconté sur RTL les conditions de détention qu’il dit avoir subies après son arrestation en Malaisie, alors qu’il se trouvait dans le pays pour y ouvrir un restaurant. Accusé de trafic de stupéfiants — des faits qu’il a toujours niés — il a été poursuivi au pénal et risquait la peine capitale avant d’être acquitté par la haute cour criminelle d’Alor Setar .

Un Français acquitté après 909 jours de détention en Malaisie affirme avoir été soumis à des violences et des agressions sexuelles pendant son emprisonnement. Rentré en France le 5 février, Tom Félix, 34 ans, a raconté sur RTL les conditions de détention qu’il dit avoir subies après son arrestation en Malaisie, alors qu’il se trouvait dans le pays pour y ouvrir un restaurant. Accusé de trafic de stupéfiants — des faits qu’il a toujours niés — il a été poursuivi au pénal et risquait la peine capitale avant d’être acquitté par la haute cour criminelle d’Alor Setar.

Selon les éléments rapportés par l’intéressé lors de son intervention chez Marc-Olivier Fogiel, il a passé 909 jours en détention avant d’obtenir cet acquittement. À son retour en France, il a exprimé son sentiment d’avoir perdu une partie importante de sa vie, déclarant qu’on lui avait « volé 900 jours de (sa) vie ». Il a précisé avoir été arrêté en août 2023 et a confirmé qu’il n’avait jamais reconnu les accusations portées contre lui.

Lors de l’entretien radiophonique, Tom Félix a relaté des violences psychologiques et physiques, ainsi que des allégations d’agressions à caractère sexuel perpétrées selon lui par des membres du personnel pénitentiaire. Il a évoqué un risque judiciaire extrême lié aux accusations initiales et a décrit le quotidien en détention à travers des témoignages détaillés.

40 personnes dans la même cellule, Tom Félix a vu l’enfer sur terre

Le récit de la détention se concentre sur des conditions matérielles très dures. Tom Félix a décrit une cellule d’environ 40 m² qu’il partageait avec une quarantaine d’autres détenus, soit à ses yeux « un mètre carré par personne ». Il a dénoncé l’absence de ventilation, l’impossibilité de sortir de la cellule et des températures caniculaires dans cette région de Malaisie, pouvant atteindre jusqu’à 40 degrés.

Au-delà de la promiscuité, il a dénoncé un régime alimentaire qui lui a provoqué des allergies et, selon ses dires, une absence de prise en charge médicale adaptée par l’établissement pénitentiaire. Il a ajouté que les conditions avaient un impact direct sur le moral et la santé des détenus.

Sur le plan des violences, il a affirmé avoir été victime d’agressions physiques et psychologiques et a porté des accusations directes contre des gardiens, les accusant notamment de l’avoir « sexuellement agressé » et de lui avoir demandé de « montrer ce qu’il avait sous la ceinture ». Ces déclarations ont été rapportées par le détenu lui‑même au cours de l’interview.

