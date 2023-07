Togo: un vaste réseau de voleurs de téléphones démantelé à Lomé

- Publicité-

Dans un communiqué, la police nationale du Togo a annoncé avoir démantelé un vaste réseau de voleurs de téléphones à Lomé, la capitale du pays.

Dans le but de lutter contre l’insécurité dans la ville de Lomé en général, les vols de téléphones et motos en particulier, la Direction Centrale de la Police Judiciaire a conduit du 24 juin au 07 juillet 2023, une opération de démantèlement de réseaux criminels dénommée « EPERVIER 2 ».

Elle a permis d’interpeller 29 voleurs et receleurs à Katanga, Zorro-Bar, Adakpamé et Bè. Il s’agit des nommés : A. Akoété alias Débordo, 37 ans, M. Ayao Augustin 30 ans A. Julien, 28 ans, M. Komivi, 30 ans, K. Kodjo Felix, 37 ans A. Junior, 23 ans, N. Kossi 23 ans, A. Rachid, 37 ans, G. Kossi Joel, 34 ans, K. Guibèna, 15 ans, A. Tintin, 34 ans, A. Donatien, alias Gona 23 ans T. Mamadou, 36 ans A. Akoété, 50 ans T. Yao alias Baou Bali W. Koffi Antoine, 21 ans BELLO Sèfiou, 40 ans A. Koffi Efraim, 20 ans A. Kékéli, 18 ans T. Daniel, 19 ans K. Kossi Sandrin EFIA Kossi, 23 ans A. Steven, 19 ans T. Jules, 17 ans D. Marc, 30 ans K. Ayao, 20 ans A. Johanes K. Robert, 29 ans K. Komlan.

Ce vaste réseau de voleurs, s’est spécialisé dans le vol de téléphones portables et opère surtout sur le tronçon allant du carrefour hôtel de la paix jusqu’à la lagune de Bè, en passant par le grand carrefour de Bè-marché ainsi que dans les lieux publics à forte densité humaine comme les concerts musicaux.

Modes opératoires

Ils opèrent de trois différentes manières : le premier mode opératoire qu’ils désignent eux-mêmes sous le vocable « deux côtés », consiste à voler des téléphones et tous biens de valeurs se trouvant dans les voitures à l’arrêt aux feux tricolores. Pour ce faire, ces voleurs évoluant en plusieurs binômes, ciblent les automobilistes imprudents qui sans verrouiller les portières de leurs véhicules, laissent leurs appareils et biens de valeurs à découvert. Pendant que l’un des malfrats détourne l’attention du conducteur en frappant violemment sur le capot ou le côté passager de la voiture, l’autre introduit la main dans la voiture, soit ouvre rapidement les portières puis dérobe du butin convoité.

Le deuxième mode opératoire consiste à aborder une victime en lui intimant, sous la menace d’une arme blanche, l’ordre de remettre son sac ou son téléphone portable.

Le troisième mode opératoire consiste à provoquer ou profiter des bousculades dans des concerts à la plage et autres lieux à forte densité humaine, pour voler des téléphones portables. Après leurs forfaits, les malfrats retirent la carte SIM du téléphone volé, la placent rapidement dans un autre téléphone dans le but de changer le mot de passe et de voler l’argent disponible sur le compte tmoney ou flooz du propriétaire. Parfois, la carte SIM de la victime est utilisée pour arnaquer les proches de la victime et les amener à leur transférer de l’argent. Dans la nuit du 24 au 25 juin 2023 aux environs de 20h 30 minutes, ces malfrats usant de leur mode opératoire appelé « deux côtés », ont volé le téléphone portable d’un citoyen alors qu’il était au volant de sa voiture à l’arrêt au feu tricolore de Bè marché.

Alertée, la DCPJ a rapidement pris des dispositions avec l’appui de l’opérateur de téléphonie mobile, pour bloquer la carte SIM et empêcher tout transfert frauduleux d’argent ou usage de la SIM aux fins d’arnaque.

Des téléphones et ordinateurs saisis

Les investigations ont permis de retrouver le dimanche 25 juin, ledit téléphone dans les mains d’un receleur dans un ghetto au quartier Bè. Quelques jours plus tard, les nommés A. Akoété alias Débordo, M. Dodji, K. Félix, auteurs et complices de vol, ont été interpellés. Interrogés, ils ont reconnu les faits.

La perquisition au domicile du nommé Julio a permis de tomber incidemment sur un ordinateur portatif de marque DELL volé. La DCPJ a été informée aussi que le 1er juillet 2023 au cours d’un concert musical au stade Olympio à Adakpamé, des voleurs auraient soustrait aux spectateurs, des dizaines de téléphones portables qu’ils ont transportés dans un sac « BAFANA ».

L’enquête a permis à la DCPJ d’interpeller dans des ghettos environnants, 18 voleurs ayant en leur possession 23 téléphones portables et d’autres objets. Interrogés, ils reconnaissent avoir effectivement volé ces téléphones portables le 1er juillet 2023 lors du concert organisé par un artiste togolais au stade « Olympio » à Adakpamé. Ils ont dénoncé en outre des receleurs notamment A. Kovi, B. Sefiou et MARC, interpellés le 06 juillet 2023 en possession d’autres téléphones volés.

L’identification et l’interpellation de tous les membres de ce réseau vont se poursuivre. Au total, plusieurs comprimés de tramadol et des joints de cannabis ainsi que les objets suivants volés par ces malfrats ont été retrouvés et saisis au cours de l’opération :

40 téléphones portables, 01 ordinateur portable de marque DELL, 02 Power Bank, 01 Poste radio, 09 chargeurs de téléphone portable, 01 portefeuille contenant 68 000FCFA, 16 cartes SIM non incorporées dans les téléphones.

A ce jour, les recherches ont permis de retrouver plusieurs victimes dont le propriétaire de l’ordinateur qui déclare que son appareil lui a été volé à Tsévié en Février 2023.

Dix (10) autres victimes de vols de leurs téléphones ont été identifiées et invitées à passer à la DCPJ pour récupérer leurs appareils. Tous ces délinquants seront présentés à Monsieur le Procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes.