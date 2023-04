Togo: un réseau d’escroquerie basé sur la fourniture d’épices et miel démantelé

- Publicité-

Suite aux plaintes sans cesse enregistrées par les services de sécurité contre un groupe d’individus qui se livrent à des escroqueries aux faux contrats de fournitures d’épices à des hôtels au Togo ou de fournitures de miel à un importateur expatrié, la BRI-DGPN a ouvert une enquête. Les mis en cause seront présentés au procureur pour répondre de leurs actes.

La police togolaise a annoncé avoir démantelé un réseau d’escroquerie basé sur la fourniture d’épices et miel. Au cours de ses investigations, et sur informations, la police annonce avoir arreté trois (03) individus tous de nationalité camerounaise, le 13 avril 2023 dans un domicile au quartier Kodjoviakopé à Lomé. Il s’agit des nommés N. Gérard, 38 ans, M. Bertrand, 43 ans et M. Jean, 47 ans.

La perquisition de leur domicile, a permis de retrouver et de saisir plusieurs objets dont ils se servent. Notamment, des téléphones portables, plusieurs kits GSM de Togocom et de Moov Africa, des procès-verbaux de réunions de certaines entreprises, des listes de présence à des réunions avec les contacts téléphoniques des participants.

Mode opératoire

Confondus par différents éléments de preuve extraits de leurs téléphones portables, ces trois malfaiteurs sont passés aux aveux et ont décrit leur mode opératoire. Il consiste, en un premier temps, à appeler la victime en se présentant sous une fausse identité susceptible d’être connue par elle. Entre autres, un ex collègue, un ancien partenaire d’affaire, un responsable d’une entreprise auprès de laquelle la victime a déposé un dossier quelconque. Ensuite, ils prétendent avoir une opportunité d’affaire alléchante à lui proposer. Par exemple, la mettre en contact avec un partenaire ou un hôtel à la recherche d’un fournisseur d’épices de tout genre ou de miel.

Les prix d’achat qu’ils donnent sont si alléchants que ceux qui s’y intéressent seront des victimes.

L’arnaque consiste à détourner non seulement les sous envoyés par transfert Tmoney ou Flooz pour l’achat de la marchandise mais également des frais qu’ils demandent pour l’obtention d’une prétendue attestation phytosanitaire et emballage de la marchandise.

De l’audition de ces présumés malfrats, il est ressorti que toutes les occasions sont bonnes pour enrichir leur carnet d’adresses de victimes. Il peut s’agir de contacts d’amis, ou de listes de présence de réunions indiscrètes. Ils font par la suite, une enquête de voisinage suffisante sur leurs victimes. Ainsi, celles-ci ne se doutent de rien. Quand ils parviennent à se faire transférer un montant élevé pouvant aller à un million de francs (1.000.000F) CFA, ils coupent tout contact.

Par rapport aux numéros qu’ils utilisent, ils déclarent qu’ils se procurent les kits GSM auprès des distributeurs ambulants de Togocom et Moov Africa, qu’ils ne s’identifient pas et qu’ils détruisent ces Kits dès que leur objectif est atteint.

Les investigations ont permis de découvrir plusieurs autres membres du réseau, activement recherchés par les services de la police. Quant aux nommés N. Gérard, M. Bertrand, et M. Jean, ils seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.