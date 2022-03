Togo: un nigérien poignarde à mort un togolais pour une affaire de téléphone portable

La police togolaise a annoncé jeudi, l’arrestation d’un commerçant nigérien qui a poignardé à mort un togolais qu’il accuse d’avoir volé son téléphone portable.

Dans la nuit du 28 au 29 mars 2022, le Commissariat de police du 5ème Arrondissement de Lomé situé à Akodésséwa au lieu-dit Capitole, a été saisi par la Direction de l’Hôpital Secondaire de Bè de ce qu’un jeune homme âgé de 20 ans environs, admis dans leur structure pour des soins urgents consécutifs à une agression au couteau, venait de succomber des suites de ses blessures.

Ledit commissariat, selon le communiqué de la police togolaise, a immédiatement ouvert une enquête dont les premiers éléments ont révélé que la victime, âgée de 20 ans, de nationalité togolaise, portefaix au Grand marché de Lomé, a été accusée par son agresseur, le nommé Rachid, 22 ans, nigérien, revendeur de friperies au grand marché, d’avoir volé son téléphone portable. Ce qu’il n’a pas reconnu.

Il s’en est suivi une bagarre au cours de laquelle le nommé Rachid a sorti un couteau et poignardé à deux reprises sa victime respectivement à la cuisse gauche et à l’épaule droite, occasionnant des blessures profondes et une importante hémorragie, avant de prendre la fuite.

Grâce à la promptitude et aux diligences des éléments de la Brigade du littoral de la Police Nationale, ce dernier a été interpellé et mis à la disposition du Commissariat du 5è arrondissement, indique le communiqué. Sur instruction du Procureur de la République à Lomé, le corps a été déposé à la morgue et l’agresseur gardé à vue pour les nécessités de l’enquête.