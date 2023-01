Togo: un escroc ivoirien arreté par la police à Lomé

Un ivoirien résidant à Lomé, la capitale du Togo, a été arreté pour des faits d’escroquerie, a annoncé vendredi, la police nationale togolaise.

La Direction Centrale de la Police Judiciaire du Togo a mis la main sur un individu, membre d’un réseau qui escroque et dépouille complètement leurs victimes sur la voie publique, en se faisant passer pour des devins. Il s’agit du nommé B. Éric, ivoirien âgé de 39 ans, résidant à Lomé au quartier Kodjoviakopé.

Opérant souvent en binôme, le susnommé et son complice en fuite cible généralement des filles ou femmes à qui il fait mine de demander un renseignement. Au même moment, son complice entre en jeu et se fait passer pour un simple passant. Le premier l’interpelle aussitôt et déclare qu’il a deviné qu’il est préoccupé par un problème grave de santé qui frappe l’un de ses proches et qu’il doit régler d’urgence. Le complice avant de continuer sa route, fait semblant d’être surpris, confirme les faits devant leur victime qui croit être en présence d’un individu doté du don de divination.

A la suite de ce scénario, l’escroc propose séance tenante une consultation à la victime qui l’accepte sans hésiter. Il demande en toute confiance à la victime de lui remettre tous ses biens (engins, sacs à main, téléphones portables, numéraires, et autres) et de réciter de longues prières les yeux fermés ou en marchant sans se retourner. Bien entendu à la réouverture de ses yeux, la victime constate la disparition miraculeuse du devin ainsi que l’ensemble de ses biens.

« Ces individus ont fait plusieurs dizaines de victimes et les investigations se poursuivent afin d’interpeller les autres membres de ce réseau », a précisé le communiqué de la police togolaise.