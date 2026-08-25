Togo: un des réalisateurs français arrêtés libéré sous contrôle judiciaire pour suivre des soins

L’un des deux réalisateurs français arrêtés fin juillet au Togo, Sebastian Perez Pezzani, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, avec confiscation de son passeport, pour recevoir des soins médicaux. Il était poursuivi, avec son collègue Gaël Mocaër et leur collaborateur togolais Fred Vedomey, pour « fausses déclarations ».

Les trois hommes avaient été interpellés le 27 juillet dans la région de Kara, dans le nord du Togo, alors qu’ils tournaient un marché situé à environ 19 kilomètres de la frontière avec le Bénin, pour un épisode de l’émission documentaire « Les routes de l’impossible », diffusée sur France Télévisions. Selon Reporters sans frontières (RSF), les trois professionnels disposaient de visas de travail et d’une autorisation de tournage.

Les autorités togolaises leur reprochent notamment l’usage irrégulier d’un drone dans cette région où la situation sécuritaire reste tendue en raison d’attaques jihadistes récurrentes, et affirment disposer d’ « indices graves » à leur encontre. Les mis en cause ont été formellement inculpés le 17 août.

« Il demande à être opéré en France »

Selon son avocat, Marital Akakpo, l’état de santé de Sebastian Perez Pezzani a justifié sa libération. « Il n’est pas dans un hôpital, mais il reçoit régulièrement la visite de son médecin et il sait qu’il doit être opéré. Il y a deux médecins qui l’ont attesté », a déclaré l’avocat, cité par RFI, précisant que le plateau technique nécessaire à cette opération n’existe pas au Togo. Son client demande à être opéré en France, où un médecin s’est déjà proposé pour le prendre en charge.

Quelques jours plus tôt, RSF avait demandé à Lomé d’autoriser « l’évacuation sanitaire urgente » de Sebastian Perez Pezzani vers la France, ainsi que la libération des deux autres accusés. Gaël Mocaër et Fred Vedomey restent détenus, leurs demandes de mise en liberté provisoire ayant été rejetées.