Togo: prestation de serment de 684 nouveaux volontaires

Au total 684 nouveaux jeunes volontaires togolais, sélectionnés pour leur expertise dans divers domaines par l’Agence Nationale du Volontariat au Togo (ANVT), ont prêté serment jeudi dernier, lors d’une cérémonie solennelle qui s’est déroulée à Lomé.

C’est encore parti pour une nouvelle vague de volontaires au Togo. 684 nouveaux jeunes se sont engagés récemment à mettre leur savoir-faire au service du bien-être collectif de la nation togolaise pendant une période de deux ans.

Ces volontaires de compétence, également connus sous le nom de Volontaires Nationaux de Compétence (VNC), ont été rigoureusement choisis parmi les diplômés sans emploi ou primo-demandeurs d’emploi, hommes et femmes, qui ont brillamment acquis des compétences avérées au cours de leurs études académiques.

Après cette étape cruciale, les VNC de la 18e vague seront redéployés sur tout le territoire national avant le début de leur mission en septembre prochain. Leurs compétences couvrent un large éventail de domaines cruciaux, allant de l’éducation à la santé, en passant par le développement communautaire, le droit et la justice.

Sous le regard bienveillant de hauts responsables du ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, la cérémonie de serment a été empreinte d’un sentiment d’espoir et d’excitation. Yawotse Vovor, Directeur de cabinet, a souligné l’importance de cette forme de volontariat, décrivant les VNC comme une véritable force d’apprentissage et de partage. Cette approche unique de l’engagement bénévole offre aux jeunes togolais une occasion inestimable d’apporter leur contribution au développement du pays tout en enrichissant leurs propres compétences.

Au-delà de la simple promesse, ces volontaires incarnent un potentiel énorme pour le Togo. Ils représenteront des agents de changement dans leurs communautés respectives, apportant un souffle de renouveau dans les institutions publiques et les organisations de la société civile. Leurs projets novateurs, leur créativité et leur engagement en feront des acteurs clés du développement durable et inclusif.

Cette initiative exceptionnelle, lancée par l’ANVT, ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et de solidarité entre les jeunes togolais et leur nation. Elle témoigne de l’importance de donner aux jeunes la possibilité d’utiliser leurs compétences pour façonner un avenir meilleur.