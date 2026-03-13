Togo : premier regroupement de Patrice Neveu avec la sélection de football

La sélection togolaise se prépare à profiter de la prochaine fenêtre internationale de la FIFA pour se réunir et travailler sous la houlette d’un nouvel encadrement technique. Patrice Neveu, récemment nommé sélectionneur, lancera ainsi sa première période de rassemblement avec les Éperviers.

La Fédération togolaise de football a officiellement communiqué les modalités de cette opération : le stage se déroulera au Maroc, du 23 au 31 mars, avec Casablanca choisi comme lieu principal de préparation.

Lors de cette campagne de matches amicaux, le Togo disputera deux rencontres : un déplacement face à la Guinée programmé à Rabat le 27 mars, puis une confrontation contre le Niger le 31 mars à Casablanca. Ce calendrier offrira au nouveau staff l’occasion d’observer et d’évaluer le groupe en situation de compétition.

Organisation et objectifs du regroupement

Selon la note diffusée par la FTF, la capitale économique marocaine servira de base d’entraînement et de préparation pour les joueurs sélectionnés. Les séances prévues viseront à instaurer les principes de jeu souhaités par Patrice Neveu et à peaufiner la cohésion avant les rendez-vous amicaux.

Ce rassemblement intervient peu après l’annonce officielle du sélectionneur et marque le premier test concret de son projet sportif. Outre l’aspect purement technique, les observateurs s’attendent à ce que la période permette de jauger la forme des éléments locaux et évoluant à l’étranger en vue des échéances à venir.