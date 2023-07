Togo: plus de 3 milliards de F CFA pour dynamiser la filière Karité 

Dans une détermination sans faille pour l’essor de la filière Karité, le Togo vient de se lancer dans un ambitieux plan d’action d’investissement 2024-2028, s’élevant à plus de 3,1 milliards de FCFA pour les cinq prochaines années.

L’Etat togolais et ses partenaires devront mobiliser dans les cinq années à venir, un montant de 3,1 milliards de FCFA pour booster la production nationale de la filière Karité. C’est du moins ce qu’il faut retenir du nouveau plan quinquennal adopté par le ministère en charge de l’agriculture et le Conseil Interprofessionnel de la filière Karité du Togo (CIFKAT). Le cœur du projet repose sur trois axes stratégiques qui s’emboîtent tels des engrenages parfaitement ajustés, promettant de transformer radicalement la filière et d’offrir un nouvel horizon aux acteurs du Karité.

Le premier pilier du plan vise à accroître la production des précieuses amandes de Karité. Pour ce faire, une approche responsable et durable sera adoptée, mettant l’accent sur l’augmentation du peuplement des arbres et la préservation de cette ressource vitale. Cette démarche écoresponsable contribuera à préserver l’écosystème tout en renforçant la production, offrant ainsi une double victoire pour le Togo et la planète.

La professionnalisation des acteurs de la filière Karité constitue le deuxième pilier essentiel du plan. En offrant des formations de qualité et des compétences accrues aux agriculteurs et transformateurs, le Togo s’assure que chaque maillon de la chaîne de valeur est renforcé. Cela permettra une gestion plus efficace, des pratiques agricoles innovantes et une transformation optimisée des produits. Les connaissances se mêleront à l’expérience, créant ainsi une expertise inégalée dans le domaine du Karité.

La création de valeur par l’amélioration de la qualité des produits et des sous-produits est le dernier pilier qui complète cette vision novatrice. Le Togo mettra l’accent sur la recherche et le développement, stimulant ainsi l’innovation dans l’industrie du Karité. De nouvelles perspectives s’ouvriront pour des produits dérivés du Karité, promettant de véritables trésors pour les consommateurs et des opportunités économiques pour les entrepreneurs.

Pour donner vie à ce projet ambitieux, le Togo compte sur une alliance puissante entre les acteurs locaux et les partenaires techniques financiers (PTF). Les PTF joueront un rôle crucial en investissant massivement, à hauteur de 2,58 milliards FCFA, dans le plan, démontrant ainsi leur confiance dans le potentiel du Karité togolais. L’État et CIFKAT joueront également un rôle majeur en mobilisant respectivement 87 000 000 FCFA et 133 000 000 FCFA au cours de ce quinquennat. Cette collaboration sans précédent promet de bâtir un avenir prospère pour la filière Karité togolaise.

Avec ce plan d’action, le Togo compte écrire une nouvelle page de son histoire agricole, résolument tournée vers un avenir radieux pour la filière Karité.