Togo: plus de 20 braquages déjà enregistrés en 2023

Le Togo a enregistré au cours du premier semestre de l’année 2023, plus de 23 cas de braquages selon le bilan semestriel rendu public par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damehame.

Le Togo fait face à un défi persistant en matière de sécurité intérieure au cours du premier semestre de l’année 2023, comme l’a souligné le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lors d’une récente présentation des statistiques concernant la criminalité et les accidents de circulation dans le pays.

Les chiffres révèlent une série d’incidents préoccupants qui ont eu des conséquences dévastatrices pour certaines victimes. Durant cette période, le pays a été le théâtre de 23 braquages, un fléau qui s’est propagé sur l’ensemble du territoire. Ces actes criminels ont entraîné un préjudice financier estimé à plus de 89 455 600 FCFA et ont coûté la vie à trois personnes, en blessant dix autres.

En parallèle, cinq vols à main armée ont été enregistrés, provoquant des pertes matérielles importantes évaluées à plus de 6 433 000 FCFA, ainsi que des pertes en devises et en biens tels que des ordinateurs portables et des smartphones.

L’insécurité est également marquée par une augmentation des homicides, meurtres, lynchages et morts suspectes, avec un total de 68 cas signalés au cours du premier semestre de 2023. Cette tendance alarmante soulève des questions sur les facteurs sous-jacents qui contribuent à cette violence.

Face à ces défis persistants, les autorités togolaises doivent redoubler d’efforts pour garantir la sécurité des citoyens. Cela implique une coopération renforcée entre les forces de sécurité, une analyse approfondie des causes profondes de la criminalité, et des politiques publiques efficaces pour prévenir et réprimer les actes criminels.