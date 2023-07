Togo: plus de 2 milliards de FCFA pour stimuler la filière tubercules

- Advertisement -

Le Togo s’engage résolument dans le renforcement de la filière des Plantes à Racines et Tubercules (PRT) avec un ambitieux Plan d’Action d’Investissement 2024-2028, qui s’élève à 2,34 milliards FCFA sur les cinq prochaines années.

L’Etat togolais et ses partenaires devront mobiliser 2,34 milliards FCFA pour dynamiser la production nationale de la filière des tubercules, tels que le manioc, l’igname, le taro et la patate douce. Le nouveau plan stratégique adopté met l’accent sur la croissance agricole durable, avec un objectif global d’accroître la production nationale de PRT de 15% sur les cinq prochaines années, tout en atteignant un taux de transformation de 10% d’ici 2028. Pour y parvenir, trois axes majeurs sont identifiés.

Le premier axe, basé sur l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits, nécessitera un financement total de 755 millions FCFA. L’État contribuera à hauteur de 306,5 millions FCFA, tandis que le secteur privé et les partenaires techniques et financiers joueront un rôle essentiel pour couvrir le reste des coûts. Des investissements ciblés seront réalisés pour améliorer les pratiques agricoles, favoriser l’adoption de technologies modernes, et promouvoir des variétés plus résilientes et productives.

- Publicité-

Le deuxième axe du plan se concentrera sur la valorisation et la commercialisation des produits de la filière PRT. Un investissement de 726 millions FCFA est prévu pour développer des chaînes de valeur performantes, faciliter l’accès aux marchés, et encourager la transformation des tubercules en produits à plus forte valeur ajoutée. L’État prendra en charge 106,25 millions FCFA, laissant place à une coopération accrue avec le secteur privé et les partenaires pour assurer le succès de ces initiatives.

Enfin, le troisième axe du plan vise à renforcer la gouvernance et le mécanisme de financement de la filière. Avec un budget de 865,2 millions FCFA, dont 202,5 millions FCFA provenant de l’État, cette composante est essentielle pour instaurer un cadre réglementaire favorable et faciliter l’accès des acteurs de la filière aux ressources financières nécessaires à leur développement.

La mise en œuvre de ce Plan d’Action d’Investissement de la Filière Plantes à Racines et Tubercules (PRT) marque une étape cruciale dans la promotion de l’agriculture durable au Togo. En mobilisant des ressources publiques, privées et partenariales, le pays aspire à faire émerger une filière solide, compétitive et résiliente, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et au bien-être des communautés agricoles.

Articles similaires